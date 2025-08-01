Двустороннее сотрудничество и Украину: что еще успели обсудить Лукашенко и Путин на Валааме

Александр Лукашенко и Владимир Путин общаются часто, как никто из мировых политиков. На контакты лидеров влияет беспрецедентный уровень сотрудничества между странами. Президенты созванивались в выходные - тогда программные вопросы не обсуждали, но стало известно, что договариваются о встрече. И уже утром 1 августа белорусский Президент направился с рабочим визитом в Россию. Из Санкт-Петербурга, куда приземлился борт Первого, был проложен сложный маршрут - курс был на Валаам. Уникальное место в акватории Ладожского озера, которое считается важным духовным центром России.

Александр Лукашенко и Владимир Путин не впервые проводят переговоры на Валааме. Уже трижды президенты Беларуси и России выбирали для встречи спокойную доверительную обстановку этого атмосферного места.

храм Смоленской иконы Божьей Матери news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1779f116-e3f0-4ccc-929a-e64b2dfbb24d/conversions/198682c5-86a8-4917-ba4c-0554fce4133e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1779f116-e3f0-4ccc-929a-e64b2dfbb24d/conversions/198682c5-86a8-4917-ba4c-0554fce4133e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1779f116-e3f0-4ccc-929a-e64b2dfbb24d/conversions/198682c5-86a8-4917-ba4c-0554fce4133e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1779f116-e3f0-4ccc-929a-e64b2dfbb24d/conversions/198682c5-86a8-4917-ba4c-0554fce4133e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валаамская земля усыпана духовными обителями. Вместе президенты зашли в храм Смоленской иконы Божьей Матери, поприсутствовали на кратком молебне и поставили свечи за мир. К слову, ежегодно местные храмы посещают более сотни тысяч паломников. Однако достаточно неформальная атмосфера Валаама не должна ввести в заблуждение, ведь лидеры всегда обсуждают всю повестку белорусско-российских отношений - от союзных проектов и безопасности до обстановки вокруг. Суть предстоящих обсуждений стала понятна по вступительным словам лидеров.

Александр Лукашенко и Владимир Путин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d854764-f22a-4feb-9742-4263f91dd88a/conversions/90297d94-79b1-4d6f-bba9-e787fc29bed5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d854764-f22a-4feb-9742-4263f91dd88a/conversions/90297d94-79b1-4d6f-bba9-e787fc29bed5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d854764-f22a-4feb-9742-4263f91dd88a/conversions/90297d94-79b1-4d6f-bba9-e787fc29bed5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d854764-f22a-4feb-9742-4263f91dd88a/conversions/90297d94-79b1-4d6f-bba9-e787fc29bed5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Путин:

"Встречаемся на Валааме, Александр Григорьевич. Будет возможность, разумеется, обсудить текущие дела. Правительство работает очень активно. У нас уже 50 млрд составляет торговый оборот. Это вообще очень хорошее достижение. Проектов много, причем в таких очень важных перспективных областях. Разумеется, при таком объеме всегда много вопросов возникает. У нас будет возможность эти вопросы фиксировать".

"Выходные мы положим на алтарь обсуждения. Подлетал сюда и отмечал, что мы с Вами хорошую традицию зародили. Два православных народа, мы как представители, каждый год. И этот храм уже как родной. Но вот на подъезде заметили, что Смоленский скит - это хорошо, но белорусского нет скита", - отметил глава государства.

"Это наше общее", - подчеркнул в этой связи Владимир Путин. Тем не менее Александр Лукашенко предложил построить на Валааме еще один небольшой белорусский храм: "Мы тоже подумаем. Места тут хватает - построить храмик. Подумаем над этим, раз уж дорога проложена сюда".

Владимир Путин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e39f76ca-0900-442e-8805-4d6782c0e274/conversions/d004fcb8-525b-4425-96b6-871f0b4b862b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e39f76ca-0900-442e-8805-4d6782c0e274/conversions/d004fcb8-525b-4425-96b6-871f0b4b862b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e39f76ca-0900-442e-8805-4d6782c0e274/conversions/d004fcb8-525b-4425-96b6-871f0b4b862b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e39f76ca-0900-442e-8805-4d6782c0e274/conversions/d004fcb8-525b-4425-96b6-871f0b4b862b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Журналисты, пользуясь моментом минимального официоза и незапротоколированности, задали вопросы на злобу дня - начиная от переговоров по Украине, которые нужны и востребованы (первая реакция Киева на предложение о создании рабочих групп была позитивной, хоть пока такие не заработали) и заканчивая союзной реакцией на бесконечные санкции Запада, европейцы штампуют пакет за пакетом.

"Если перед нами закрыл кто-то дверь, в мире очень много открытых дверей. И Россия, и Беларусь сегодня сделали очень серьезный разворот. Думаю, время пройдет, и мир еще оценит то, что сделано нами. Это было просто невозможно представить в начале 2020-х годов, тем не менее сделали. Живем и будем жить. В нашем мире никому не удастся поставить нас на колени. Мы полны решимости отстоять свои интересы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Россия - кладезь полезных ископаемых и технологий. Но нужно время, чтобы окончательно всем сомневающимся доказать, что страны вместе способны на многое.

Александр Лукашенко напомнил, на своей недавней встрече с белорусскими дипломатами сказал, что "санкций нет" и нечего про них говорить. "Санкции - это возможности. Думаю, и в России точно так, еще острее понимая этот вопрос, действуют. Мы рядом всегда были и будем. Не переживайте за эти санкции", - сказал Президент.

Переговорный процесс по Украине идет сложно и небыстро. Беларусь в посредники не напрашивается, но содействовать миру всегда готова за столом переговоров.

"Война войной, но переговоры ведутся всегда. Американцы воевали во Вьетнаме за тридевять земель и с первого дня войны вели переговоры", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко и Владимир Путин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b39a5cbd-e776-49a5-8a9b-778c0964b029/conversions/221023cd-388e-4ddf-b95d-2ae2cca4b244-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b39a5cbd-e776-49a5-8a9b-778c0964b029/conversions/221023cd-388e-4ddf-b95d-2ae2cca4b244-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b39a5cbd-e776-49a5-8a9b-778c0964b029/conversions/221023cd-388e-4ddf-b95d-2ae2cca4b244-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b39a5cbd-e776-49a5-8a9b-778c0964b029/conversions/221023cd-388e-4ddf-b95d-2ae2cca4b244-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этом плане Александр Лукашенко указал на ошибку украинской стороны: "В том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, - это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты. А вот так в лоб - это на публику. Это к тому, что "мы говорим много, а делать ничего не хотим".

Александр Лукашенко назвал Дональда Трампа "нашим общим другом, за которого мы так переживали". "Я помню наши переживания, чтобы он победил и так далее", - отметил он.

Комментируя заявления Президента США насчет дедлайнов, Александр Лукашенко сказал: "50, 60, 10 дней. Так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение. И указать там не получится. Тем более ядерной державе. Это просто смех вызывает".

"Вы знаете, недавно я встречался с американцами. Я им в открытую это сказал. Это его (Дональда Трампа) близкие друзья. Вы, говорю, Президенту скажите, что надо аккуратно это все делать. И можно договориться", - заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, в частности, упомянул про звучавшее ранее предложение о воздушном перемирии, и эта тема затрагивалась и на его встрече с представителями США: "Я говорю: Россия в этом заинтересована и Президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали".

флаг США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8036f7b4-ed2e-4f2e-8f15-bb51dc9dce53/conversions/c9653d4c-6fa5-4df3-8cbc-ab26993f4da2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8036f7b4-ed2e-4f2e-8f15-bb51dc9dce53/conversions/c9653d4c-6fa5-4df3-8cbc-ab26993f4da2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8036f7b4-ed2e-4f2e-8f15-bb51dc9dce53/conversions/c9653d4c-6fa5-4df3-8cbc-ab26993f4da2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8036f7b4-ed2e-4f2e-8f15-bb51dc9dce53/conversions/c9653d4c-6fa5-4df3-8cbc-ab26993f4da2-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Уже последнее. Вы знаете случай, когда уже в Беларуси упал беспилотник - 59 кг взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, не взорвался. Ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди. Поэтому это опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать это и делать надо это аккуратно", - заявил Президент.

Беларусь в свою очередь также вносит лепту в мирный процесс, способствуя обменам на границе между Россией и Украиной: "То, что россияне договариваются в Стамбуле с украинцами (Владимир Владимирович, помните, звонил мне, благодарил), - продолжение в Беларуси. Мы все делаем - обмены эти на границе".

Александр Лукашенко рассказал, что украинцы для этих обменов открыли участок границы, восстановили на нужном участке железнодорожное сообщение. "То есть подвижки есть", - констатировал белорусский лидер.

"О детях много кричали. Пожалуйста, россияне говорят, приезжайте, смотрите. Ведутся переговоры уполномоченными по правам человека России и Украины, по деткам ведутся переговоры, - продолжил Президент Беларуси. - Что сделала плохо Россия? Идет война, дети остались беспризорные. Накормили, одели. Нет, их в этом обвинили. За что? Пожалуйста, давайте договариваться. И обмен идет".

Президент России Владимир Путин по этому вопросу отметил, что, как выяснилось, и не было заявленного количества детей, о которых говорила украинская сторона.

"Нет, конечно. Три или четыре ребенка обменяли, которые (родители. - Прим.) детей потеряли", - подтвердил Александр Лукашенко.

"Когда мы в ходе переговорного процесса в Стамбуле сказали: "Пожалуйста, давайте списки", ничего же нет", - отметил Президент России.

"Списков нет. Поэтому идет нагнетание публичное. Это не на пользу. Надо просто садиться за стол и договариваться, какие бы позиции ни были", - уверен Александр Лукашенко.

вернувшиеся российские военнопленные news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9045331-f68e-4168-a9b8-313b1a4b381e/conversions/f79d8f15-14b2-42a7-830a-f0bfcd233635-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9045331-f68e-4168-a9b8-313b1a4b381e/conversions/f79d8f15-14b2-42a7-830a-f0bfcd233635-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9045331-f68e-4168-a9b8-313b1a4b381e/conversions/f79d8f15-14b2-42a7-830a-f0bfcd233635-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9045331-f68e-4168-a9b8-313b1a4b381e/conversions/f79d8f15-14b2-42a7-830a-f0bfcd233635-xl-___webp_1920.webp 1920w

Российский лидер напомнил, что мирные переговоры по Украине начинались именно в Беларуси.

"Да, три раунда прошли. Не нравится в Беларуси, ну хорошо. Мы с Владимировичем обсуждали - да хоть на Луну, куда угодно. Но надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг в друга", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что не нужно кричать: "Я хочу встретиться с Путиным!" "Ну чего ты кричишь об этом? Подготовьте соответствующую почву, заявления и прочее. Американцам об этом говорил. Подготовьте, а потом садитесь и подписывайте, - сказал он. - И Трампа зовите, Макрона, кого угодно, Стармера. Но надо же подготовить это. Что, они не понимают? Понимают. А раз так заявляют, значит, не хотят. Просто на публику играют".

И ведь действительно стоит вспомнить, что именно на белорусской территории смог состояться обмен военнопленными, именно Минск отвечал за это деликатное дело, и союзники это ценят. Стоит отметить и то, что Беларусь всегда может подключиться и сделать больше для урегулирования.

"Мы давно договорились с Владимиром Владимировичем. Если нужно, он всегда скажет, подключит Беларусь ко всем процессам. Вот в Стамбуле договорились. Украинцы же никому ничего не доверяют", - объяснил глава государства.

Владимир Путин выразил благодарность Александру Лукашенко и всей Беларуси за поддержку и помощь, а также подчеркнул активное участие Президента Беларуси в организации переговоров: "Мы в контакте постоянно. Я постоянно информирую Александра Григорьевича о результатах переговорного процесса. Ну и все обмены военнопленными у нас происходят на территории Беларуси. Тут же начался переговорный процесс в 2022 году, потом перебрался в Стамбул. Но мы знаем позицию Александра Григорьевича, руководства, да и всего белорусского народа, который стремится к тому, чтобы между двумя нашими странами, между Россией и Украиной, быстрее наступил мир. Александр Григорьевич принимает в этом прямое, самое активное участие".

Один из вопросов, которые репортеры задали лидерам двух стран, касался одного из главных брендов современного Киева - коррупции. В конце июля Зеленский подписал закон, который лишал независимости антикоррупционные органы.

Пикантность ситуации в том, что эти структуры в Украине создавались Соединенными Штатами, и не секрет, что под вывеской борьбы с коррупцией собирался компромат на чиновников.

Когда независимые детективы подобрались к ближайшему окружению Владимира Зеленского, Владимир их работу прикрыл, но затем, когда об этом узнали хозяева в Вашингтоне, послушно сделал все, как было. Такого единодушия Рада не видела давно: ни одного против, ни одного воздержавшегося. Без обсуждений и дискуссий за пару минут закон отменили.

украинская Рада news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85b784e4-aad1-4d11-9300-f47ecd3092fd/conversions/0cd6035c-c2db-46c7-aec6-2c7a91a2fbe9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85b784e4-aad1-4d11-9300-f47ecd3092fd/conversions/0cd6035c-c2db-46c7-aec6-2c7a91a2fbe9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85b784e4-aad1-4d11-9300-f47ecd3092fd/conversions/0cd6035c-c2db-46c7-aec6-2c7a91a2fbe9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85b784e4-aad1-4d11-9300-f47ecd3092fd/conversions/0cd6035c-c2db-46c7-aec6-2c7a91a2fbe9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко заметил, что Запад давит на Владимира Зеленского, однако в этом он считает виноватым самого президента Украины: "Я наблюдаю за этим и думаю, ну а что Зеленский хотел? Он миллиарды, сотни миллиардов взял у Запада. А тот хотел проследить, куда пойдут эти деньги, и предложил создать антикоррупционное бюро и антикоррупционную прокуратуру. Поэтому теперь возмущаться не надо. Ты взял деньги, и тот, кто давал, хотел проконтролировать у тебя, как у несуверенного государства, куда ты дел деньги".

Минск и Москва неизменно укрепляют общее оборонное пространство. В сентябре запланированы совместные учения "Запад-2025". Но серьезным аргументом для любого потенциального противника будет "Орешник". По утверждениям обеих сторон, он скоро появится в Беларуси.

"Военные, хоть они люди конкретные, везде торопятся, хотели этот "Орешник" в белорусскую позицию разместить где-то в будущем году. Владимир Владимирович прямо сказал, в этом году мы в основном должны закончить процессы строительства, создания и так далее", - уточнил глава государства.

Президент России добавил, что российские и белорусские военные специалисты выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что к концу 2025 года этот вопрос должен быть решен.

"Орешник" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/614ef7f3-8a6b-4ede-a0d7-57b521df4389/conversions/4fa8c2db-f492-49b8-b264-cfd07a6b153e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/614ef7f3-8a6b-4ede-a0d7-57b521df4389/conversions/4fa8c2db-f492-49b8-b264-cfd07a6b153e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/614ef7f3-8a6b-4ede-a0d7-57b521df4389/conversions/4fa8c2db-f492-49b8-b264-cfd07a6b153e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/614ef7f3-8a6b-4ede-a0d7-57b521df4389/conversions/4fa8c2db-f492-49b8-b264-cfd07a6b153e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Запад на диалог не сильно настроен. Как привыкли, там выбирают язык санкций и ультиматумов. Неудивительно, если даже между собой Вашингтон и Брюссель договариваются с трудом. Соглашения США и ЕС уже называют позором Европы.

Александр Лукашенко уверен, что такое соглашение приведет к деиндустриализации и уничтожению Европейского союза: "Поговаривали, что такая цель у американцев тоже есть, ослабить этот Европейский союз, ведь неслабая была организация. А самому народу не нравится эта политика. А почему не нравится? Главная причина - это их позиция по отношению к Украине. Сами нищают, но все также отправляют огромные деньги на вооружение Украины".