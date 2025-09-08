"Это очень важно для меня". За что Лукашенко поблагодарил депутатов Беларуси

Законодательная деятельность, международное сотрудничество и подготовка к сессии парламента - об этом и не только Президенту Беларуси в понедельник, 8 сентября, докладывал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко.

16 сентября откроется третья сессия парламента

16 сентября откроется третья сессия парламента. На повестке 21 законопроект. Одни из ключевых вопросов - бюджет и налоги на 2026 год, а также проекты законов об уголовной и административной ответственности, госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, предоставления займов и энергосбережения.

Работа в избирательных округах и оценка ситуации в регионах

Депутаты продолжают работу в регионах, проводят встречи с трудовыми коллективами, населением, а также прямые линии и приемы граждан. С января рассмотрели более 4 тыс. обращений. На системной основе изучаются общественно-политическая ситуация, итоги работы с обращениями граждан и мнения людей об эффективности работы органов власти.

В первую очередь глава государства адресовал слова благодарности депутатам и лично Игорю Сергеенко за то, что они, общаясь с людьми в различных регионах, информируют о настроении общества. "Это очень важно для меня. Все-таки депутаты - это люди независимые, объективные, - сказал Президент. - В обобщенном виде разные вопросы, которые ставят перед депутатами их избиратели. Для меня это очень важно. Я поручил сегодня правительству разобраться детально в каждом вопросе, принять меры и через вас депутатам доложить. Эту работу надо продолжать, она для государства и для меня очень важна".

Одной из тем разговора стала законодательная деятельность Палаты представителей и готовность к очередной сессии. Александр Лукашенко поинтересовался, как идет работа над законопроектами, какие принципиально важные, значимые документы находятся в работе и будут рассмотрены на предстоящей сессии.

"Спасибо, что парламент спокойно, тихо работает. Все вошли в свою колею", - обратился Президент к Игорю Сергеенко, который был избран председателем Палаты представителей в марте 2024 года. "Не знаю, как Вы там - прижились, не прижились... Для Вас - новая работа, но работа интересная, хотя и непростая, потому что депутат - величина сам по себе, его избирают конкретные избиратели. Я был депутатом, знаю, что это такое", - добавил глава государства.

Международная деятельность Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Депутаты продвигают и внешнеполитические интересы Беларуси, содействуют реализации межгосударственных договоренностей. Игорь Сергеенко недавно вернулся из Вьетнама, где по поручению Президента участвовал в мероприятиях по случаю 80-летия национально-освободительной революции и Дня независимости. В ходе визита также состоялись встречи с генеральным секретарем ЦК Компартии, президентом Вьетнама, председателем Национального собрания.

По итогам визита достигнуты важнейшие договоренности для белорусских производителей. Самосвалы БЕЛАЗ пользуются большой популярностью во Вьетнаме. Мы готовы поставлять и тяжелую горнодобывающую технику. Идет также работа над проектами сборочного производства отечественных тракторов и техники МАЗ во Вьетнаме.

Лукашенко о работе на дальней дуге и сотрудничестве с Вьетнамом

Отдельно Президент поблагодарил председателя Палаты представителей и в целом парламентариев за ту работу, которую они проводят на международном треке по продвижению интересов страны, в том числе внешнеэкономических. В качестве примера такой работы в позитивном ключе глава государства привел недавний визит Игоря Сергеенко во Вьетнам, где речь велась в том числе о возможностях сотрудничества с БЕЛАЗом и "Белшиной". "Это как раз то, чего не хватает сегодня, и даже членам правительства. Если ты поехал в командировку, значит оттуда надо что-то привезти конкретное, - подчеркнул Президент. - Пускай немного. Но потихоньку надо заходить на рынки. Это хороший пример командировок человека, который якобы не причастен. У нас нет таких людей, которые не причастны к экономике (особенно сегодня), к внешней торговле".

"Вы чувствуете и знаете, что это самая большая проблема сегодня в Беларуси - заместить тот объем, который мы не можем сегодня продать в силу определенных, объективных причин в Российской Федерации, и на треке дальней дуги мы должны в этом плане работать", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

В этом смысле глава государства подчеркнул правильность курса на сотрудничество с Вьетнамом - гигантской страной с обширным рынком, которая развивается очень мощно.

Тем более хорошую основу для взаимодействия создают дружественные связи, сложившиеся со времен Советского Союза (в том числе в период присутствия во Вьетнаме военных специалистов из Беларуси и других республик СССР), и контакты на высшем уровне, хорошие отношения между лидерами двух стран. "С президентом Вьетнама мы встречались в Китае. Я его знаю давно, очень сильный приличный человек. Тем более и он, и страна нацелены на сотрудничество с нами", - заметил белорусский лидер. По его словам, в ближайшее время вместе с МИД будет рассмотрен вопрос об обмене визитами. "Мы с удовольствием в любое время готовы пригласить и принять его здесь и делегацию. И будем сами рассматривать вопросы визита во Вьетнам. С этой страной надо сотрудничать", - уточнил Президент.

В международном сотрудничестве одно из важных направлений - работа Парламентского собрания Беларуси и России по обеспечению равных прав граждан. Ожидаются визиты в нашу страну парламентских делегаций из Алжира, Ирана, Казахстана, Турции и ОАЭ.

Александр Лукашенко сегодня сделал акцент на работе депутатов в избирательных округах. Работа с обращениями граждан на местах - это определенный срез информации об обстановке. Ситуация впоследствии докладывается и главе государства.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Общественное мнение, безусловно, изучается. Изменения, внесенные в прошлом году в Кодекс об образовании, во многом появились благодаря диалогу с педагогическим сообществом. То же касается и закона о правах ребенка: мы неоднократно проводили семинары, чтобы тщательно проработать формулировки статей - так, чтобы они не вызывали недовольства и не тормозили процесс, а действительно работали на благо человека. Мы учитываем мнение специалистов и граждан, и если видим, что предложение жизнеспособно, обязательно принимаем его во внимание".