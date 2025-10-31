Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Глава Беларуси заявил, что в стране созданы все условия для жизни, но нужно проявлять активность

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая деревню Домжерицы в Лепельском районе, заявил, что в стране созданы все условия для достойной жизни, но необходимо проявлять активность, пишет БЕЛТА.

"Сегодня тот, кто хочет заработать, тот может заработать. Для того, чтобы хорошо жить, нормально жить, надо шевелиться. Наше дело - создать условия. Государство, власть должны создавать условия", - подчеркнул Александр Лукашенко.

