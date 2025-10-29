Глава Нацбанка: В Беларуси объем инвестиционных кредитов вырос на 60 %

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко поделился деталями финансовой поддержки экономики со стороны банковского сектора и перспективах инфляции. Полтора месяца назад на совещании с банковским сообществом Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал банки на усиление роли в развитии реального сектора, и эта тема стала одной из ключевых на докладе, прошедшем 29 октября. Роман Головченко подтвердил, что ресурсы у банков достаточны, а предприятия активно обращаются за кредитами, преимущественно на инвестиционные проекты.

Как отметил председатель, тема финансовой поддержки экономики была второй в его докладе Президенту после доклада о Программе социально-экономического развития до 2030 года. "Это была вторая тема сегодняшнего доклада. Помимо задачи по усилению поддержки экономики со стороны банков, в ходе встречи с банковским сообществом Президент поставил и целый ряд других задач", - пояснил он.

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/626e5fb3-8b93-4d3f-a101-035fd604bf8c/conversions/a3b0e1fa-fa8e-42e3-b54b-b200047eb9fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/626e5fb3-8b93-4d3f-a101-035fd604bf8c/conversions/a3b0e1fa-fa8e-42e3-b54b-b200047eb9fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/626e5fb3-8b93-4d3f-a101-035fd604bf8c/conversions/a3b0e1fa-fa8e-42e3-b54b-b200047eb9fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/626e5fb3-8b93-4d3f-a101-035fd604bf8c/conversions/a3b0e1fa-fa8e-42e3-b54b-b200047eb9fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его словам, банки уже демонстрируют положительную динамику: за 9 месяцев объем кредитования экономики вырос на 14 %.

Особый акцент сделан на инвестиционном кредитовании, которое увеличивается быстрыми темпами благодаря целенаправленной политике Нацбанка. За отчетный период банки выдали инвестиционных кредитов на 4,5 млрд белорусских рублей, что на 60 % больше, чем за аналогичный период 2024 год.

"Ликвидность банковской системы находится на достаточно хорошем уровне. Ресурсная база составляет более 150 млрд рублей, и банковская система готова кредитовать по приемлемым ставкам фактически любые окупаемые проекты, которые будут предложены со стороны реального сектора экономики", - заверил глава Нацбанка.

Президент традиционно уделил внимание уровню цен на товары и услуги для населения, который напрямую зависит от инфляции. По данным за сентябрь 2025 года, инфляция составила 7,1 %, что выше годового прогноза в 5 %.

Роман Головченко выразил оптимизм относительно дальнейшей динамики: "По инфляции тенденция сейчас идет к замедлению. Если помните, в июле эта цифра равнялась 7,4 %". Он объяснил превышение цели разовыми факторами, такими как рост цен у производителей и влияние инфляции из России - основного экономического партнера.

На текущий момент основным драйвером роста цен остается продовольственная группа, особенно сезонные овощи и фрукты. В то же время цены на непродовольственные товары растут ниже 5-процентного порога.

"Более того, так называемая трендовая или вперед смотрящая инфляция, которая рассчитывается нами на основе специальных методик, очищенных от влияния каких-то конъюнктурных факторов, она сейчас находится на уровне 6 %", - отметил Роман Головченко. По его прогнозу, на конец года инфляция стабилизируется примерно на этом уровне.