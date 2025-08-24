3.70 BYN
Инфоповоды для СМИ и пища для размышлений - Лукашенко дал комментарии журналистам
Мир в регионе становится ближе, а на Аляске не было проигравших. Ответы Александра Лукашенко на вопросы журналистов дали не только инфоповоды для СМИ, но и пищу для размышлений. Последние 10 дней были уж очень насыщенными в глобальном плане.
Кому-то может показаться, что глава государства специально держал драматическую паузу после Аляски и встречи Трампа с Зеленским и европейцами в Белом доме, но тут не стоит накручивать конспирологию. "Медийная" пятница стала реакцией на очень настойчивый запрос от журналистов.
Все-таки темы важные, а Александр Лукашенко дал повод говорить о себе даже на Аляске, созвонившись с Трампом, пока он был в пути туда. Так что наш журналистский интерес узнать все от Первого лица вполне понятен.
Глава государства рассказал, что спустя довольно короткое время связь прервалась. И Дональд Трамп перезвонил снова. "Я говорю: "Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор", - с такой шутки, по словам Президента, возобновился диалог двух лидеров. "Он говорит: "Это, наверное, Владимир (Путин. - Прим. ред.)". Я говорю: "Больше некому, но, Дональд, он не такой человек, не будет вмешиваться в наш разговор". Он: "Конечно, это шутка". Я говорю: "Да не оправдывайся, я ему передам, что ты его врагом считаешь". С этой шутки начался разговор".
За полчаса беседы оценили усилия на двустороннем треке, обстановку на Ближнем Востоке, диалог с Россией. И глава государства подробно изложил Президенту США, каким ему видится возможный мирный план для Украины. Итоги Аляски Лукашенко мог бы оценить более комплементарно для "старшего брата", но будет объективен - на переговорах не было проигравших.
"Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной. Что касается переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, я это воспринимаю очень позитивно", - сказал глава государства.
"Я абсолютно не согласен с теми выводами и заключениями, которые звучат из уст журналистов и разного рода "специалистов" на эту тему, что там Путин больше получил, Трамп меньше получил, что, как некоторые говорят грубо, вот, Путин Трампа там лицом об стол и Трамп проиграл... Если ты не понимаешь в элементарной дипломатии, то не надо давать оценки. Это разные люди, разные позиции", - пояснил Александр Лукашенко.
"Он посредник. Он выяснил позицию России в этом конфликте. Он понял, чего хочет Россия. Как ни говори, все-таки позиция России для будущего мира важнее, чем украинская. Почему? Потому что Россия доминирует сегодня на фронте, очень сильно доминирует", - отметил Александр Лукашенко.
Белорусский лидер считает нынешнее положение дел крайне опасным для Украины. "Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще", - заявил белорусский лидер.
Но даже это он не стал говорить, потому что он не сторона этого конфликта. То, что было обсуждено, - это конкретика, по которой будут разговаривать президенты Путин и Зеленский, конфликтующие стороны", - обратил внимание белорусский лидер.
Сначала в медийном поле активно муссировалась идея о трехсторонней встрече - Россия, США, Украина, но уже дальше сам американский президент стал делать акцент - пусть сначала Путин и Зеленский встретятся. "Экстремально" быстрых результатов ждать не стоит. Тут "все сложно". Хотя стороны конфликта, скажем так, прощупывают почву. И из МИД Украины уже звучит: Зеленский готов обсуждать вопрос территорий. Ну а вокруг этого всего масса версий о площадке для предстоящих переговоров.
"Я действительно не болею этими хотелками: приезжайте в Минск и прочее. Решите приехать - мы хоть завтра организуем, - подчеркнул Президент. - Я однажды сказал: хоть на Луну, хоть на Марс - куда угодно, но только чтобы собрались и приняли решение".
Идеальной переговорной площадки, наверное, не будет. Но слабо верится, что решать вопросы региона поедут глубоко на восток, к арабам, или в Европу, пусть даже в нейтральную Швейцарию или невраждебную Венгрию. Тем более, есть проверенное место.
Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия):
"Страна Беларусь, в общем-то, небольшая, но за счет такой взвешенной и очень адекватной позиции, плюс еще сам Президент Беларуси - весомая политическая фигура, и за счет своего опыта, и за счет развитого мировоззрения, развитого видения перспективы, он действительно может стать той самой третьей стороной, которая будет способна уравновесить и сбалансировать интересы разных сторон и привести их к какому-то взаимопониманию и к какой-то единой позиции".
Европа в Белом доме пыталась сохранить коллективное лицо. Получилось не очень. Опасения о том, что мирные инициативы и соглашения могут быть сорваны провоенными европейскими политиками, вслух высказывал Сийярто - глава венгерской дипломатии.
"Если Трамп решил серьезно это сделать (достичь мира в Украине. - Прим.), они не смогут этому противостоять. Им надо к этому (процессу. - Прим. ре.) как-то подключиться и сыграть какую-то свою роль. Конечно, они европейцы. Конечно, для них важно, какой будет Украина и какой будет мир в Украине", - считает белорусский лидер.
Президент обратил внимание и на тот факт, что европейцам будет тяжело подключиться к этому процессу после того, как были сорваны Минские соглашения. Здесь многое зависит и от решений Дональда Трампа, добавил Александр Лукашенко. Если с участием США удастся достичь договоренностей между Россией и Украиной, у Европы останется два варианта: "Европейцы будут вынуждены или проглотить пилюлю, или же хотя бы пристроиться в хвост".
В общем настоящие лидеры умеют договариваться, а псевдополитики делят портфели, гранты и ваяют планы "перамоги".
Речь шла, в том числе, о визитах представителей США в Минск и их переговорах с Александром Лукашенко, в связи с чем вскользь затрагивалась возможность освобождения некоторых заключенных. И, конечно, это не была личная инициатива самого Трампа, а скорее всего, люди из его окружения при подготовке к разговору о Беларуси дали справочные документы и рекомендовали поблагодарить Александра Лукашенко за освобождение заключенных, упомянув про еще 1,3 тыс. человек, которых, по их мнению, также надо освободить.
Президент Беларуси проинформировал американского лидера, что в стране есть специальная комиссия, уполномоченная рассматривать соответствующие запросы от осужденных, но конкретные решения остаются лично за главой государства. Такая работа ведется на постоянной основе.
"Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают, (не стоит. - Прим.). Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит", - добавил Президент.
"Дональд, я должен оглядываться немножко так по сторонам. "Да, я тебя понимаю", (сказал Дональд - Прим ред.). Вот, не было там этого обсуждения. Это буквально полминуты был этот разговор, - рассказал Александр Лукашенко. - Я предупредил американцев сразу. Как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры. Он говорит: "Нет, мы с вами ведем переговоры".
Глава государства обратил внимание, что белорусские беглые за рубежом не имеют никакого отношения к белорусско-американским договоренностям, в том числе по тематике помилования ряда заключенных.
"Наши беглые к этому не имеют никакого отношения. Наоборот, они об этом говорят - чтобы были эти "политзаключенные". Если "политзаключенные" - есть причина на "диктатора" давить. Нет "политзаключенных" - о чем говорить? Тогда и они (беглая оппозиция. - Прим.) не нужны будут там", - сказал глава государства.
Стоит ли расценивать нынешние контакты Беларуси с США как сигнал о грядущем потеплении в наших отношениях? Тут сложно пока сказать однозначно. Все-таки история контактов у нас непростая, противоречивая. В Минске такой сдержанный оптимизм по этому поводу. Но постепенно налаживать диалог? Почему нет?
Президент констатировал, что Беларусь сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны: "Мы им сказали: "Ребята, мы сделали много разных шагов вам навстречу и прочее. Теперь мы ждем конкретных шагов от вас. Я даже никогда не говорил про санкции, клянусь вам. Наши сказали - Рыбаков (белорусский дипломат Валентин Рыбаков. - Прим.) ему сказал: "Вы знаете, что надо Беларуси". Я запретил просить".
По словам Александра Лукашенко, для таких просьб нет особых причин, хоть санкции и имеют то или иное негативное влияние на жизнь страны. Но Беларусь уже во многом приспособилась, имеет достаточно зарубежных рынков, где востребована ее продукция. "Для нашей страны с небольшой экономикой много не надо. Конечно, не было бы санкций, жили бы лучше. Что тут говорить. Ничего в этом хорошего нет", - сказал глава государства.
"Потихоньку, шаг за шагом мы будем выстраивать с американцами отношения. Это крупная страна, очень важная страна. Вы видите, что даже Россия и Китай стараются с ними договориться", - сказал Президент.
Уже давно очевидно - санкционная политика со стороны Запада оборачивается негативом для самих инициаторов и становится спорным инструментом воздействия.
Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:
"Я не исключаю того, что как минимум со стороны Соединенных Штатов Америки это бессмысленное и бесполезное санкционное давление в адрес России и в адрес Беларуси будет снижаться. Санкционное давление себя, как практика, дискредитировало. Санкции действительно, и как Лукашенко говорил, и как Путин говорил, в той или иной степени - это стрельба самим себе в ногу со стороны европейского руководства. Но они, если хотят продолжать этим заниматься, и ног, и голов у этой гидры много, пусть пока продолжают стрелять в себя".
Несмотря ни на что, сегодня Президент Беларуси поздравил народ Украины с Днем Независимости. Поздравление без камня за пазухой.
"Нам опасна эта война. Понимаете, за забором идет война, и страшное дело, если она перекинется сюда, этот пожар. Это опаснейшее дело. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы война прекратилась",- сказал Президент на встрече с журналистами.
Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев. Было и пожелание им - по-настоящему независимого развития.