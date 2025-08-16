Интервью Лукашенко Time суммарно набрало почти 15 млн просмотров

Анализ общественно-политической обстановки в мире от Президента Беларуси Александра Лукашенко традиционно вызывает большой медийный резонанс.

Интервью Президента Беларуси американскому журналу Time только на Youtube-страницах белорусских телеканалов и радиостанций уже приближается к 15 млн просмотров. Еще 1,5 млн собрали аккаунты в TikTok.

В те дни, когда состоялась беседа, возможность двусторонних переговоров между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Владимиром Путиным выглядела как фантастика, обреченная на провал. Однако Александр Лукашенко прогнозировал именно такое развитие событий, в том числе Президент описал шаги, которые необходимо пройти на пути к урегулированию украинского кризиса. Именно о них впоследствии договорились лидеры России и США.