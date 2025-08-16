3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Интервью Лукашенко Time суммарно набрало почти 15 млн просмотров
Анализ общественно-политической обстановки в мире от Президента Беларуси Александра Лукашенко традиционно вызывает большой медийный резонанс.
Интервью Президента Беларуси американскому журналу Time только на Youtube-страницах белорусских телеканалов и радиостанций уже приближается к 15 млн просмотров. Еще 1,5 млн собрали аккаунты в TikTok.
В те дни, когда состоялась беседа, возможность двусторонних переговоров между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Владимиром Путиным выглядела как фантастика, обреченная на провал. Однако Александр Лукашенко прогнозировал именно такое развитие событий, в том числе Президент описал шаги, которые необходимо пройти на пути к урегулированию украинского кризиса. Именно о них впоследствии договорились лидеры России и США.
Мнение Александра Лукашенко учтено и в ходе самих переговоров на Аляске. За несколько часов до исторической встречи Трамп позвонил Президенту Беларуси, чтобы обсудить текущую обстановку в регионе. Диалог впоследствии продолжился с доверенным лицом и ближайшим другом американского президента Джонам Коулом, который позвонил в Минск для более детального обсуждения ситуации. Привлекательность Беларуси заключается в последовательной позиции по отношению к украинскому кризису. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости взаимодействия с американской стороной по этому вопросу для формирования устойчивого мира в регионе.