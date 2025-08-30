3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Интервью Президента Беларуси Медиакорпорации Китая за сутки набрало свыше полумиллиона просмотров
Нашу позицию в рамках ШОС четко обозначил Президент в интервью китайской Медиакорпорации. (Оно вышло в эфир накануне и по традиции разлетелось на цитаты). Это был откровенный разговор. Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с Си Цзиньпином и белорусском пути развития, о взаимодействии нашей страны с Шанхайской организацией сотрудничества - приглашении на саммит ШОС и парад Победы в Китае. Как отметил наш Президент, без стран ШОС сегодня не может быть решен ни один из вопросов.
Диалог вызвал большой интерес и у интернет-пользователей. Совокупное количество зрителей уже перемахнуло за полмиллиона человек.
Телеверсия интервью Лукашенко СМИ Китая - на сайте news.by
О всепогодном партнерстве с Поднебесной, роли Трампа как посредника в переговорном процессе и попытках Запада принять в нем участие, а также как младший сын Президента повлиял на то, что Беларусь будет перенимать китайский опыт для одного из своих громких проектов. Телеверсию интервью Александра Лукашенко Медиакорпорации Китая смотрите на нашем сайте new.by и на мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.