Интервью Президента Беларуси Медиакорпорации Китая за сутки набрало свыше полумиллиона просмотров

Нашу позицию в рамках ШОС четко обозначил Президент в интервью китайской Медиакорпорации. (Оно вышло в эфир накануне и по традиции разлетелось на цитаты). Это был откровенный разговор. Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с Си Цзиньпином и белорусском пути развития, о взаимодействии нашей страны с Шанхайской организацией сотрудничества - приглашении на саммит ШОС и парад Победы в Китае. Как отметил наш Президент, без стран ШОС сегодня не может быть решен ни один из вопросов.