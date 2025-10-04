"К ним необходимо относиться, как к своим людям". Лукашенко о трудовых мигрантах

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f33db9b6-632c-41cb-b174-b447d4a98dbf/conversions/8cd39f4c-e643-4f9b-92ea-e79a90ec56ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f33db9b6-632c-41cb-b174-b447d4a98dbf/conversions/8cd39f4c-e643-4f9b-92ea-e79a90ec56ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f33db9b6-632c-41cb-b174-b447d4a98dbf/conversions/8cd39f4c-e643-4f9b-92ea-e79a90ec56ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f33db9b6-632c-41cb-b174-b447d4a98dbf/conversions/8cd39f4c-e643-4f9b-92ea-e79a90ec56ae-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

К трудовым мигрантам и их семьям, которые приезжают в Беларусь из-за рубежа, необходимо относиться, как к своим людям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Гомельскую область, пишет БЕЛТА.

Во время посещения ОАО "Агро-Лясковичи" глава государства поинтересовался, хватает ли в хозяйстве работников. Оказалось, что привлекают и иностранцев - уже работают несколько человек из Туркменистана, и они хорошо себя зарекомендовали.

Александр Лукашенко одобрил такой подход, но напомнил, что ответственность в вопросе привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа лежит на руководителях предприятий и организаций. Они сами должны решать, кого и сколько необходимо привлечь. Причем лучше, чтобы приезжали сразу семьями, ведь тогда и отношение к работе, ответственность совсем другие, заметил глава государства.