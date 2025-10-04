3.69 BYN
"К ним необходимо относиться, как к своим людям". Лукашенко о трудовых мигрантах
К трудовым мигрантам и их семьям, которые приезжают в Беларусь из-за рубежа, необходимо относиться, как к своим людям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Гомельскую область, пишет БЕЛТА.
Во время посещения ОАО "Агро-Лясковичи" глава государства поинтересовался, хватает ли в хозяйстве работников. Оказалось, что привлекают и иностранцев - уже работают несколько человек из Туркменистана, и они хорошо себя зарекомендовали.
Александр Лукашенко одобрил такой подход, но напомнил, что ответственность в вопросе привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа лежит на руководителях предприятий и организаций. Они сами должны решать, кого и сколько необходимо привлечь. Причем лучше, чтобы приезжали сразу семьями, ведь тогда и отношение к работе, ответственность совсем другие, заметил глава государства.
"К ним надо относиться, как к своим людям. И детишек обучать, и лечить людей надо. Правильно делаешь. По-белорусски: "Кинь наперед, потом найдешь". Поэтому надо ориентироваться, особенно на наши республики (бывшего СССР. - Прим. БЕЛТА). Это же наши люди", - заявил Президент.