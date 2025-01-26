Как Президент Беларуси прокомментировал жест Маска на инаугурации Трампа

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января во время общения с журналистами в Минске прокомментировал жест Илона Маска на инаугурации Дональда Трампа, сообщает БЕЛТА.

Итальянские журналисты спросили главу белорусского государства про его отношение к резолюции Европарламента, в которой советские символы были приравнены к нацистским.

Президент подчеркнул, что в Беларуси слишком хорошо знают, что такое нацистская символика. За это знание, к большому сожалению, страна заплатила страшную цену. Потери Беларуси в Великой Отечественной войне огромны, страна была фактически стерта с лица земли и ее пришлось долго восстанавливать.

В этой связи Александр Лукашенко обратил внимание на жест Илона Маска во время инаугурации Дональда Трампа. "Чем бы они это ни обосновывали, когда он там зигует открыто, это обнаглели американцы уже и этот Маск", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что Маску наверняка хорошо известно, что этот жест ассоциируется с нацистским. "Почему евреи это спокойно проглотили? Под этим зигованием холокост был осуществлен. Ни один еврей Маска не осудил и Трампу не сказал: "Чего вы делаете там!" - заметил белорусский лидер.

"Что ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь? Кому ты добро приносишь? Ведь мы с американцами против этого воевали. Это уже очумели и одурели, - сказал Александр Лукашенко. - Должен вам сказать, что сила, которая их остановит, есть. Они все верующие. Господь Трампа действительно пожалел (подразумевается неудавшееся покушение на Дональда Трампа - прим. ред.) не для того, чтобы он такую политику проводил и окружал себя такими людьми. Это безумцы, обнаглевшие и одуревшие от больших денег. Надо осуждать за нацизм не нас и не Советский Союз. А вот он, живой".