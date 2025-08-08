Каравай-2025, развитие науки, КГБ и громкое интервью TIME - в рубрике "Время Первого"

Вышло резонансное интервью Александра Лукашенко журналу Time! Как всегда, со стороны нашего Президента было мощно и честно. Чего не скажешь об интервьюере. Это мы о том пропагандистском опусе, который выпустил по итогам двухнедельного молчания американский журналист Саймон Шустер.

Расскажем и покажем то, что осталось за кадром. Как на самом деле шла подготовка этого интервью и почему оно две недели оставалось тайной за семью печатями, а в последний момент внезапно перенеслось? Что за сообщение получила Наталья Эйсмонт от американского журналиста Шустера после выхода статьи в Штатах? И что обо всем этом думает белорусский Президент?

Спустя две недели после выхода этого интервью не покидает такая мысль: хорошо, что работали камеры. Чтобы вы увидели, как это было на самом деле.

Телеверсия интервью Президента Беларуси А.Г. Лукашенко журналу Time (США) Почему Лукашенко называет себя трампистом? Путин готов к перемирию? Зачем американцам налаживать отношения с белорусами? Кто просил за Тихановского? Пойдет ли Лукашенко на новый президентский срок? И о чем не говорят политики? 08.08.2025 16:15

С 25 июля это была интрига интриг. Не разглашали ни имя журналиста, ни СМИ, ни когда и в каком формате выйдет это интервью.

С Лукашенко общался американский журналист, редактор журнала Time Саймон Шустер. Родился в России, вместе с семьей эмигрировал в США. С 2013 года в штате журнала Time. К слову, Саймону запрещен въезд в Россию.

Два с половиной часа под запись и еще полчаса без камер - столько длилось общение.

Тот, кто посмотрит это интервью полностью (телеверсия на нашем сайте news.by), скажет: Лукашенко все предвидел. Впрочем, опытный политик знает расклад наперед!

Пресс-секретарь предложила угостить гостя и вручить небольшие сувениры.

"Это ни к чему Вас не обязывает", - отметила она.

Александр Лукашенко, Саймон Шустер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a81c6bc-aa58-42b8-86c0-eb941e2912dc/conversions/d2e72b65-6db4-4140-a855-156274d764c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a81c6bc-aa58-42b8-86c0-eb941e2912dc/conversions/d2e72b65-6db4-4140-a855-156274d764c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a81c6bc-aa58-42b8-86c0-eb941e2912dc/conversions/d2e72b65-6db4-4140-a855-156274d764c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a81c6bc-aa58-42b8-86c0-eb941e2912dc/conversions/d2e72b65-6db4-4140-a855-156274d764c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Ты его угости моим напитком, лекарством", - обратился Александр Лукашенко к Наталье Эйсмонт.

"Ты должен писать, то, что думаешь, не глядя на нас. Если ты начнешь меня в Америке хвалить, тебя уважать перестанут. Потому что там же такое мнение создано по Лукашенко и Беларуси, что дальше некуда. Поэтому от души сделай. И тебя единственное, что может ограничивать, это гибель людей и мир", - сказал глава государства в разговоре с корреcпондентом журнала.

Александр Лукашенко, Саймон Шустер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51245bb3-cc1b-47d7-9159-cd903897e54b/conversions/49dfcec4-3d9c-4636-ac1d-31c42437cf61-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51245bb3-cc1b-47d7-9159-cd903897e54b/conversions/49dfcec4-3d9c-4636-ac1d-31c42437cf61-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51245bb3-cc1b-47d7-9159-cd903897e54b/conversions/49dfcec4-3d9c-4636-ac1d-31c42437cf61-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51245bb3-cc1b-47d7-9159-cd903897e54b/conversions/49dfcec4-3d9c-4636-ac1d-31c42437cf61-xl-___webp_1920.webp 1920w

Саймон Шустер принес на встречу с главой государства свою книгу о Владимире Зеленском и подарил ее белорусскому лидеру. Александр Лукашенко уточнил, сколько времени ушло на написание этой книги. Как заявил журналист, около шести месяцев.

"Ужас какой! - отреагировал Президент. - Я читал отрывками. Даже в библиотеку отдам. Если попросим еще один экземпляр для моей библиотеки - уже подаришь. Можем купить".

Лукашенко ответил на все вопросы, но после того, как статья вышла в Time, вопросы появились к самому Шустеру. У нас была возможность сразу пообщаться с пресс-секретарем Президента.

Наталья Эйсмонт рассказала, что после публичных переговоров Александра Лукашенко с американцами в пресс-службу поступил шквал запросов с просьбой об интервью. В числе первых запрос был именно от Time.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Как вы видели, была двухнедельная пауза. Это была просьба наших коллег. Им нужно было подготовить глубокий, как нам это преподносилось, материал. Мы пошли им навстречу. Нам всегда кажется, и в этом случае казалось, что мы имеем дело с серьезными людьми. И мы сделали, как договорились, мы отложили выход этого интервью. И интервью, на самом деле, должно было выйти 7 августа".

По словам пресс-секретаря, ей из США поступил звонок с просьбой, в связи с тем, что началась подготовка переговоров Путина и Трампа, американская редакция журнала Time хотела подождать, чем вся эта история завершится. И в этой связи тоже где-то, может быть, расставить какие-то небольшие акценты в этом материале. "И снова мы согласились. Это авторское право. Они к нам обратились. И мы пошли на это. Мы отложили выход этого интервью", - отметила она.

Наталья Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ba587b9-1b14-4c28-9988-cfcca425f354/conversions/d69c0e52-2d83-414f-bfc4-4cf99d81ac60-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ba587b9-1b14-4c28-9988-cfcca425f354/conversions/d69c0e52-2d83-414f-bfc4-4cf99d81ac60-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ba587b9-1b14-4c28-9988-cfcca425f354/conversions/d69c0e52-2d83-414f-bfc4-4cf99d81ac60-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ba587b9-1b14-4c28-9988-cfcca425f354/conversions/d69c0e52-2d83-414f-bfc4-4cf99d81ac60-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Что хочу сказать по горячим следам. Несмотря на то, что с момента того, как Президент давал это интервью, до его выдачи прошло две недели, вы видите сами, и многие эксперты в медийном поле отмечают, все то, о чем говорил Президент две недели назад, спустя время именно так и произошло. Это главный момент, интересный и правильный момент, который подметили многие. Конечно, мы не будем говорить о том, что Президент планировал какие-то ходы или какой-то ход. Нет, Президент просто знает глубоко ситуацию и всегда говорит от жизни. Поэтому получается именно так".

Держать интервью в тайне, а потом в последний момент его перенести не единственные просьбы американского журналиста.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Он хотел, просил съездить на родину Президента. Мы, в принципе, тогда эту просьбу восприняли как такой хороший знак: человек хочет погрузиться, характер Президента, может быть, через его становление прочувствовать. Не доехал Саймон. Приехал сюда, сказал, что сконцентрируется на подготовке к интервью, что хочет подробнее почитать, посмотреть интервью, которое ранее давал наш Президент. И то непродолжительное время, пока будет находиться здесь, будет готовиться к интервью. Ну, как мы видим, подготовился".

На вопрос, видел ли глава государства статью Саймона Шустера, Наталья Эйсмонт ответила, что не хочет предвосхищать события, но у журналистов, которые каждый день работают с Президентом, будет возможность спросить лично о его впечатлениях.

Прямо во время записи этого интервью Наталья Эйсмонт получила сообщение от Саймона Шустера. Он интересовался впечатлениями по следам своей статьи. На наш вопрос, что же она ответит, Эйсмонт сказала, что перезвонит журналисту.

На неделе генералы побывали во Дворце Независимости. На повестке - работа Комитета госбезопасности. Обсудить ее совершенствование, в том числе, пригласили людей, которые раньше работали в системе КГБ.

Как обычно это бывает, в ожидании аудиенции у Президента завязался разговор. Обсуждали часы, которые носят сотрудники Комитета госбезопасности. А какая надпись на циферблате – "смерть шпионам".

Дворец Независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/681d85a2-69e2-4766-bc4e-b8203f96af69/conversions/9409c946-08cd-4475-a366-802834f1b961-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/681d85a2-69e2-4766-bc4e-b8203f96af69/conversions/9409c946-08cd-4475-a366-802834f1b961-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/681d85a2-69e2-4766-bc4e-b8203f96af69/conversions/9409c946-08cd-4475-a366-802834f1b961-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/681d85a2-69e2-4766-bc4e-b8203f96af69/conversions/9409c946-08cd-4475-a366-802834f1b961-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уже в кабинете у Президента обсудят военно-политическую обстановку и как дальше будет строиться работа Комитета госбезопасности.

"Что настораживает - очень жутко агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи - Польша и страны Балтии", - высказал озабоченность Президент.

Говоря, как дальше будет строиться работа Комитета госбезопасности, глава государства подчеркнул: "2020-й год - это уроки, уроки и еще раз уроки. Денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты. Надо строить жилье, надо увеличивать денежное удовольствие военнослужащим в целом. Из этого надо исходить, а не наращивать траты на какие-то неперспективные дела".

У Президента есть вопросы к ученым. Ревизией проблемных моментов в Академии наук занимается рабочая группа под председательством главы Комитета госконтроля. Совещания с его участием, особенно в последнее время, на слуху.

Практикоориентированность, внедрение разработок, импортозамещение и экспорт - вот такие задачи стоят перед научным сообществом. На финансирование исследований тратятся огромные деньги. А результат далеко не соразмерный.

"Нам лезть в то, что делает весь мир, и для чего у нас нет ресурсов, может, и не следует. Да и денег же таких нет идти всем фронтом. Давайте заниматься тем, на что мы способны", - предложил Александр Лукашенко.

Президент, как всегда, суперпунктуален. Но бывает, телефонный звонок, документы, и ожидание может растянуться.

Вот в такой момент помощник Президента входит в кабинет и что-то говорит руководителю Академии наук.

Мы после мероприятия, конечно, поинтересовались, но Владимир Караник предпочел это не опубличивать, но рассказал - на одну из двух вакантных должностей своих замов уже кое-кого порекомендовал главе государства.

"Это люди исключительно из науки или из диаметрально противоположной сферы?" - поинтересовались у него.

Владимир Караник, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

"Диаметрально противоположная сфера для науки - это невежество. Невежд там не должно быть. Там должен быть человек, который понимает, как функционирует наука и все-таки имеющий способности организатора".

Поехали в рапсовые поля к знакомым людям. В "Озерицкий-Агро", где глава государства буквально пару недель назад смотрел уборку озимого ячменя и сетовал на академиков, что здесь картошка лучше, чем у него.

Александр Лукашенко, Алексей Кушнаренко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21cebe5b-d5dc-487b-a6d3-7d9514fab7b3/conversions/bb96bdf1-ac26-471e-8949-c0b6a4f8214a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21cebe5b-d5dc-487b-a6d3-7d9514fab7b3/conversions/bb96bdf1-ac26-471e-8949-c0b6a4f8214a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21cebe5b-d5dc-487b-a6d3-7d9514fab7b3/conversions/bb96bdf1-ac26-471e-8949-c0b6a4f8214a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21cebe5b-d5dc-487b-a6d3-7d9514fab7b3/conversions/bb96bdf1-ac26-471e-8949-c0b6a4f8214a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Так совпало, в день мероприятия у губернатора Минской области был юбилей. Александр Лукашенко привез подарок с Валаама.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:

"Так судьбоносно для меня сложилось, что, безусловно, этот юбилейный день рождения я запомню на всю жизнь".

Рапсу в Беларуси быть. Мы входим в топ-10 экспортеров. Много хороших сортов, Президент хочет видеть еще больше гибридов. Собираем миллион тонн, но с учетом для корма животных надо бы больше.

Президент рапсовое масло добавляет в салаты и жарить на нем тоже можно и нужно.

Общий вес каравая с рапсом и кукурузой планируется весом порядка 11 млн тонн зерна в этом году в Беларуси.