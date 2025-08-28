"Картошки хватит всем!": Лукашенко приехал в "Рассвет" поговорить о развитии картофелеводства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 августа посетил легендарный "Рассвет им. К. П. Орловского".

Это уже давно не колхоз, а многопрофильное предприятие. Там занимаются выращиванием картофеля и других овощей (знаменитых рассветовских помидоров и огурцов), а еще развивают молочную и рыбную отрасли.

28 августа преимущественно разговор шел о развитии картофелеводства в масштабах страны. После ревизии в полях глава государства провел совещание. Пригласили руководителей ведущих отраслевых предприятий - производителей картофеля. Год был непростой, но урожай на полях вырастили достойный. Надо его собрать, сохранить и предложить по хорошей цене своим людям.

Тот самый "Рассвет им. К. П. Орловского", который гремел на весь Советский Союз. В 1950 году колхоз одним из первых в СССР стал миллионером (выпускал продукции на 1 млн рублей в год). Поговаривали, что на 13-ю зарплату там можно было купить "Волгу".

Сейчас "Рассвет" - одно из крупнейших предприятий АПК Беларуси. Вся продукция высшего качества поступает на внутренний рынок и в другие страны. Есть свой молочнотоварный комплекс, сады, теплицы, рыбное хозяйство.

Президент нашел время, чтобы лично посмотреть на их картофельный опыт и поставить точку в вопросах производства, хранения и продажи.

Глава государства сразу после прибытия подробно поинтересовался у директора сельхозпредприятия Александра Багеля, как обстоят дела в хозяйстве. Президенту доложили про самые разные аспекты работы "Рассвета": ход уборочной, урожайность сельхозкультур, животноводство. Выслушав Александра Багеля, Александр Лукашенко констатировал, что дела в "Рассвете" идут неплохо.

"Молодец, что в порядок привел хозяйство", - похвалил руководителя глава государства.

В мае в Беларуси прокатилась волна: "пропала картошка". Белорусский картофель, если и был на прилавках, то по завышенной цене. Закупочные на внутреннем рынке были ниже, чем в России. За отечественных фермеров даже Президент заступался: крестьянам тоже нужно заработать. На картошке свет клином не сошелся, но урок усвоили, и с торговыми сетями вопрос решили, чтобы впредь не было дефицита. Молодая картошка нового урожая поступила на прилавки своевременно.

Уборка сейчас в самом разгаре. 28 августа с утра убрали почти 8,5 млн т зерна с учетом рапса.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы рассчитываем на то, что мы еще уберем 145 тыс. га зерновых и зернобобовых, гречихи и проса - 29 тыс. га, ярового рапса - 37 тыс. га. С учетом всех показателей мы планируем выйти на 9 млн т (без кукурузы)".

Александр Лукашенко поинтересовался, как справляются с уборкой в Витебской области, достаточно ли там техники, особенно принимая во внимание особую ситуацию этого года, когда из-за погодных условий в АПК спрессовались в одно время и посевная кампания озимых культур, и уборочная. Президента заверили, что Витебская область по большому счету справляется.

Отдельное внимание глава государства заострил на культуре земледелия в Минской области, особенно в районе Березино, где остаются нераспаханными и неухоженными большие участки земли.

"Впечатление жуткое. Поля вообще непаханые остались. Как я говорю, не влезть. Опять хмызняком зарастут, мы героически будем тратить деньги на мелиорацию, чтобы их привести в порядок. Поэтому я вам советую от дороги подальше на 3-5 км отъехать и посмотреть, что там творится", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусы потребляют картофеля больше всех не только на постсоветском пространстве, но и в мире - примерно 160-180 кг на человека в год.

"Сегодня по площади сельхозорганизации высевают больше картофеля, по производству 60 % - фермеры, 40 % - сельхозорганизации. С учетом урожайности фермеры получают больше, но высевают меньше", - рассказал Юрий Горлов.

Глава государства предупредил, что в 2025 году наверняка сохранится значительный спрос на картофель за пределами страны, в том числе в соседней России, где во время весеннего дефицита был продан даже семенной картофель, значит, быстро нарастить посевные площади не удастся. Такое предложение - продать семена - поступало также и от чиновников в Беларуси, но ответ Президента был предельно четким.

"Семена предлагали продать весной. Я говорю, вы что, с ума сошли? Ну, потерпим уже… Оказывается, там дело не в картофеле было, а в чьих-то головах, которые сегодня в тюрьме сидят", - сказал Президент.

Президента заверили, что урожай картофеля будет достаточный.

"Надо смотреть, чтобы не торговые сети вами управляли, а вы ими управляли. И смотрите, чтобы мы стабилизационные фонды заложили, а потом (чтобы не получилось так, что - прим. ред.) нам чего-то не хватило или проблемы возникли. Должны к этому (торговые сети - прим. ред.) подключаться на всю катушку, насколько возможно", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства сегодня пригласил ученых и производителей, которые специализируются на картофеле. Со многими руководителями хозяйств Александр Лукашенко знаком еще с самого начала президентства. Где-то дела идут в гору, кое-где все далеко не так. Когда начинает разбираться, в чем проблема, все опять упирается в кадровые вопросы.

"Если кто-то хочет стать фермером - пожалуйста, вам земля. Сегодня вообще проблем нет. Берите любое хозяйство. Естественно, "Рассвет" вам никто не отдаст, вы же понимаете, что тут и драка будет еще за этот "Рассвет" или за земли какие-то. Это же крестьяне, нельзя тут ломать. Надо аккуратно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Посмотрели цены в фирменном магазине "Рассвета" в агрогородке Мышковичи, причем не только на картошку. Цены очень приятные, жители большого города могут только позавидовать.

Отдельно Президент спросил про наличие картофеля сейчас в магазинах и его стоимость для населения. Было доложено, что торговля на 95 % обеспечена ранним картофелем, цена в среднем - 1,3 бел. руб. Но это на ранний картофель, а в последующем она снизится.

Белорусские производители сегодня выпускают широкую линейку продукции из картофеля. Настоящее подспорье для хозяек мытый, замороженный дольками, картофель фри, тесто на драники. Так не только по картофелю, разнообразие присутствует по всем овощам.

"Рассветовскую" морковь нового урожая Президент оценил на "хорошо".

Совсем скоро фастфуд в Беларуси полностью перейдет на отечественные ингредиенты.

Речь зашла и о том, чтобы более широко использовать белорусский картофель в организациях общественного питания, в том числе в сети "Мак.бай". Президент напомнил, что прежние владельцы сбежали из Беларуси, государству пришлось вмешаться, чтобы сеть продолжила работать.

"Я говорю: бог с вами, вы же "Макдональдс" этот не унесете? 27 точек не увезете. И езжайте. Взял на контроль. Сегодня мне говорят: очереди стоят. Обошлись. У нас умные люди", - напомнил Президент.

Первоначально после этого решения возникали некоторые сложности с поставкой ингредиентов для приготовления отдельных блюд. Например, требовались определенной рецептуры котлеты для бургеров, сорта картофеля для приготовления его во фритюре и так далее. Глава государства ориентировал на то, чтобы в максимальной степени использовать отечественные продовольственные продукты, тем более что страна славится своими качественными и вкусными продуктами, производит их в достаточном количестве.

Сейчас импортозамещение произведено примерно на 84 %.

"Там должно быть белорусское", - поставил задачу Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что для приготовления картофеля фри должны использовать на 100 % отечественный картофель. Президента заверили, что уже сейчас в этой сети готовят все из белорусского сырья, в том числе и картофель фри, и котлеты для "биг маков". Из импортного только булочка, но и ее вот-вот начнут выпекать в стране, таким образом закрыв оставшиеся 16 %. Планируется, что соответствующая пекарня начнет работать с февраля, тогда меню "Мак.бай" станет на 100 % свое, белорусское.

Александр Лукашенко рассказал, что ему было бы интересно посетить эту сеть, но сделает он это при одном условии - когда там его угостят блюдом, сделанным на 100 % из белорусских продуктов. Президент признался, что ни разу не пробовал то, что предлагается в меню "Мак.бай".

Знаменитая бульба Первого, которой Президент угощает мировых лидеров, (и пулу Первого тоже перепадает) - это только отечественные сорта. На полях у главы государства растут три вида: "першацвет", "бриз", "гарантия". Они идеальны для жарки, варки и на суп. На неделе Александру Лукашенко предстоит командировка в Китай. Презенты для коллег готовы.

"Надо уходить от импорта, если качество хорошее. И урожайность чтобы была нормальная. Вот я собрал 10 корзин - по 3 мешочка по 5 кг. Завтра в Китай. Я собрал и каждому президенту. Там подписано все", - рассказал глава государства.

Александр Лукашенко знает о качестве отечественных сортов не только со слов специалистов. Многие из них он тестирует на личном подворье. Например, про новый сорт "умка" у главы государства противоречивые впечатления. С одной стороны, название располагает к тому, чтобы высаживать такой картофель, с другой стороны, его урожайность на личном подворье в этом году не очень высокая, хотя в прошлом году была хорошей.

Зерновые, кукуруза, картошка, арбузы - вот что растет на "поле Президента".

В 2025 году, как оценивают специалисты, фермеры, совхозы и колхозы соберут 1 млн т картофеля (что на треть больше, чем в 2024-м), а вместе с населением получится почти 3,5 млн второго хлеба. Важно сохранить в товарном виде весь урожай. Для этого в стране созданы все условия. Главное, чтобы как обычно человеческий фактор не подвел.

Второй хлеб для белорусов - бренд национальный, бульбашам нужно держать марку. Те, кто от зари до зари в поле, лучше потребителей знают, какой это труд, какого качества должен быть настоящий картофель, выращенный по технологии.

Беларусь может не только полностью обеспечить себя картофелем, но и выгодно его продать в этом году. Эта весна показала: картофель на внешних рынках идет нарасхват. Но Президент неоднократно вспоминает историю с ажиотажем и пустыми полками.

"Я поручил правительству принять все меры, чтобы ситуация не повторилась. Белорусы весь год должны иметь возможность купить белорусский картофель (еще лук, морковь, капусту) по приемлемой цене. Обращаю внимание руководителей торговых сетей, что отсутствие в магазинах качественного доступного отечественного картофеля будет иметь для вас плачевные последствия", - отметил глава государства.

"Минувшая весна показала, что наш картофель на внешних рынках идет нарасхват. Доходило до ажиотажного спроса, якобы у нас были пустые полки в магазинах", - добавил он.

"В этом году по весне были многократные заморозки. Все лето заливные дожди, а потом ранний туман, фитофтора. Есть ли у нас сорта (картофеля - прим. ред.), одинаково устойчивые к этому фитофторозу, парше, поражению проволочником? Надо сделать нормальный сорт", - заявил Александр Лукашенко.

"Видели сегодня приспособленное хранилище, где неплохо хранится картофель", - добавил он.

Вместе с тем нужно сохранить не только картофель, но и другие овощи, подчеркнул белорусский лидер.

"Нам же надо и свеклу, и лук, и морковь, и капусту определенный период сохранить. Поэтому по-хозяйски надо к этому подходить. Пришло время. Если проспим это время, быть беде", - уверен Александр Лукашенко.

В правительстве уже определились, как распределят новый урожай картофеля: что для себя, что на продажу, что на семена и переработку. Президент просит не переборщить с расчетами, а то может получиться из серии ожидание и реальность.

"Я знаю хорошо из своего опыта российскую действительность. И видя, что происходило весной, я сказал, что картошка должна быть с запасом. Вы ее продадите. Россия потребит эту картошку, и не только Россия. 300 тыс. примерно мы можем продать", - сказал Президент.

"Людей надо обеспечить. Не хотелось бы, знаете, управлять диктаторским образом, но иногда не получается. Давайте будем работать мирно, нежели воевать", - призвал Александр Лукашенко.

Примером выступает легендарный "Рассвет", которому уже 80 лет. Несмотря на все встряски, предприятие всегда на слуху. Здесь сложился замечательный коллектив, где каждый на своем месте. Так во всем и везде: только ответственный подход и дисциплина могут гарантировать результат.

Александр Багель, директор ОАО "Рассвет им. Орловского":

"Разговоры шли о связи производителей с торговыми сетями. Сейчас будут заключаться договора, которые бы определяли обязанности обеих сторон. То есть производитель должен произвести, а торговые сети закупить согласно договору. Ценообразование в этом случае где-то в каком-то виде будет правительство регулировать".

Вадим Маханько, генеральный директор РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству":

"Мы примерно работаем по всем направлениям, которые существуют в Беларуси. Новый сорт "венера" - это сорт для чипсов. Мы его проверили уже на производственной линии и результатами остались довольны. Из ранних сортов - новый сорт "умка". Он прекрасно выглядит. Касаясь нашего традиционного продукта (картофельного крахмала), это новый сорт "боярский" с содержанием крахмала до 24 %. Мы не останавливаемся на достигнутом".