"Кино - важнейшее из искусств": Лукашенко предложил создать фильм про Ли Харви Освальда
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил снять фильм про Ли Харви Освальда, который, как считается, убил Президента США Джона Кеннеди. Об этом глава государства заявил на встрече с главой Республики Мордовия Российской Федерации Артемом Здуновым, сообщает БЕЛТА.
Одно из направлений сотрудничества с этим регионом - кинопроизводство.
"Вы умеете это делать. Мы бы были очень заинтересованы в обмене опытом и помощи кадровой. Мы большое внимание сейчас уделяем кинематографии. Кино - важнейшее из искусств. Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм про Освальда. Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма", - сказал белорусский лидер.