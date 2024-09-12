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Кого поддерживает и чьи интересы защищает Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту "Би-би-си" Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что поддерживал и поддерживает Россию, но будет защищать интересы белорусского народа, сообщила БЕЛТА.
Во время интервью Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не предоставляла России территорию для захода в Украину.
"У нас были учения, на которых было задействовано несколько тысяч человек российских войск. Эти войска были в основном с восточного округа, и Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге, и по этой дороге, мимо границы с Украиной, он начал вывод войск. Часть войск в какой-то период (спровоцировали, я в этом убежден) он завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского", - рассказал Президент о февральских событиях 2022 года.
На вопрос о том, почему Беларусь в этот момент не поддержала Украину, Лукашенко ответил следующим образом.
"Россия - это наш союзник. У нас теснее отношения, чем у англичан и американцев. Украина повела себя по отношению к Беларуси вражески: она раньше, чем англосаксы, ввела против нас санкции. Она запретила полеты наших гражданских самолетов через территорию Украины. Она захватила наши подвижные составы с минеральными удобрениями. Она 75 большегрузов вместе с людьми арестовала. Она повела себя по-бандитски. Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят, которых они арестовали. А пятерых человек они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть? Россия - наш союзник. Я поддерживал и буду поддерживать Россию столько, сколько ей нужно. Точно так, как вы заявляете, что будете поддерживать Украину", - подчеркнул глава государства.
Это я еще по минимуму вовлечен в этот конфликт. А можно сказать, вообще не вовлечен. А между нами с Россией более тесные отношения, чем между Украиной и Америкой, которая и деньги валит туда, и вооружение
"Значит ли это, что любое решение российского Президента…" - начал задавать вопрос журналист.
"Не значит. У Президента России есть интересы российского народа, он их защищает. Я сегодня Президент Беларуси, и я буду защищать интересы белорусского народа. Они абсолютно совпадают с российскими. Пока они будут совпадать, мы с Путиным рука об руку будем действовать", - заявил глава государства.
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