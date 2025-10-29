Компании из Китая получили Благодарности Президента Беларуси за строительство стадиона и бассейна

В посольстве Беларуси в Китае состоялась церемония вручения Благодарностей Президента Беларуси представителям китайских компаний. Они были отмечены за участие в проектировании и строительстве в Минске бассейна международного стандарта и Национального футбольного стадиона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусскую дипмиссию.

Возведение этих спортивных комплексов в Минске происходило в рамках технико-экономической помощи КНР.

Открывая церемонию, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов обратился к китайским партнерам, передав слова благодарности от белорусских спортсменов и всего народа Беларуси за работу, проделанную специалистами Поднебесной по возведению двух знаковых спортивных объектов белорусской столицы.

Он отметил, что строительство происходило в рамках реализации стратегии "Один пояс, один путь" и не останавливалось даже в сложные пандемийные времена. Оба объекта получили высочайшую оценку Президента Беларуси, экспертов и спортсменов.

С китайской стороны с речью выступил главный руководитель проекта КОО "Пекинская строительно-инженерная группа" Цао Чанхай, отметив, что успешное создание объектов стало возможным во многом благодаря личному вниманию лидеров двух стран, а также установленным между государствами отношениям всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Секретарь партийного комитета международного департамента ООО "Пекинская городская строительная группа" Чжан Фэнлинь поблагодарил Совет Министров Беларуси за оказанную при строительстве поддержку.

Благодарности Президента Беларуси вручены следующим китайским компаниям: ООО "Пекинская строительно-инженерная группа", ООО "Пекинская городская строительная группа", ООО "Пекинский архитектурно-проектный институт", ООО "Китайская корпорация инжиниринга IPPR", ООО "Шэньянская компания инженерного надзора и консультирования", ООО "Международная инженерно-управляющая Компания Цзинсин".

Посол Беларуси Александр Червяков поприветствовал руководство ключевых китайских компаний-подрядчиков, отметив, что благодаря их профессионализму, опыту и усердию в Беларуси были построены современные спортивные сооружения международного уровня.