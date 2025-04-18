Легенда мирового балета. Александр Лукашенко поздравил Владимира Васильева с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Владимира Васильева с 85-летием. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Обладая удивительным талантом, огромной работоспособностью и виртуозным мастерством, Вы внесли значительный вклад в сохранение и приумножение лучших традиций хореографического искусства. Для молодых артистов Вы являетесь образцом высочайшего профессионализма и олицетворением выдающихся достижений советской балетной школы", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что творчество Владимира Васильева и в дальнейшем будет содействовать укреплению белорусско-российских культурных связей. Глава государства пожелал артисту доброго здоровья, счастья и благополучия.