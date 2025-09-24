3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.
Глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению".
Планируется, что в ходе визита также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку.