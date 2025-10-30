Лукашенко: Африка для Беларуси - рынок будущего, куда нужно активно идти

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития сотрудничества со странами Африки поставил напряженные задачи, пишет БЕЛТА.

Тема взаимодействия со странами Африки часто обсуждается на уровне главы государства, ведь традиционные экспортные рынки необходимо расширять. "И не только потому, что мы там начали проседать, особенно в плане экспорта нашей продукции", - заметил Президент.

Однако в правительстве перед совещанием были сомнения относительно того, удастся ли подготовиться к мероприятию в сжатые сроки. "Хочу только предупредить всех членов правительства и тех, кто отвечает за направление сотрудничества в данном случае с Африкой, - должны быть готовы с утра до вечера каждый день к докладу и обсуждению тех или иных проблем", - ориентировал Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что собирает должностных лиц не для того, чтобы теоретизировать или "рассматривать крупные философские проблемы", а для обсуждения реальной работы. Поэтому в повестке мероприятия - нынешнее положение дел в сотрудничестве с Африкой и предложения на перспективу.

Глава государства подчеркнул, что от участников совещания необходимы дополнительные предложения по развитию сотрудничества с Африкой. Особенно это касается таких направлений, как продовольственная безопасность, поставки промышленной и военно-технической продукции, перспективы создания совместных сборочных производств. Нужны также инициативы в сферах образования и здравоохранения. Например, в части взаимодействия по подготовке кадров.

"Категорически вас предупреждаю, чтобы мы не уподобились "прозаседавшимся" - будем сейчас тут друг другу рассказывать, что мы завтра сделаем. Давайте начнем с того, что сделали, почему не сделали. А потом уже о планах", - сказал Президент.

"Африка для Беларуси - тот же Китай 30 лет назад, рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши. Именно там резерв диверсификации экспорта для базовых отраслей нашей экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, производство минеральных удобрений и другие", - констатировал белорусский лидер.

Темпы роста ВВП этого континента превышают среднемировые - более 4 % против 3 % в 2025 году, демографического роста - тем более (2-3 % прироста в год). А вот доля в международной торговле пока неадекватно низкая: 2,6 % мирового экспорта и 3 % - импорта. Это говорит о том, что там сжимается пружина отложенного спроса, отметил Президент.

Плюс Африку можно назвать кладовой мира по сырьевым ресурсам. Здесь находится треть мировых запасов полезных ископаемых, в том числе 8 % всего природного газа, 12 % нефти, 40 % золота, до 90 % хрома и платины. "Это сегодня превращает Африку в локомотив, в сцепке с которым можно двигаться вперед. Но именно в крепкой сцепке, а не пытаясь запрыгнуть на последнюю подножку уходящего поезда", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что правительством была принята программа действий по развитию сотрудничества со странами Африки на 2024-2026 годы. Однако Президент оценил ее как очень легкую, ненапряженную. Например, темп роста экспорта товаров - 107,2 % при среднем по стране 97,5 %. "Вроде бы, неплохой рост, но цифры слишком занижены", - считает Президент.

"Казалось бы, шанс. Раз пошли дела, так надо собрать резервы, поддержать лучших, научить остальных. А на самом деле? - спросил глава государства. - Признаков системной работы я пока не вижу. Никто ничего не корректирует ни в планах, ни в методах".

Тем временем в текущем году "очищенный" экспорт со странами Африки (без нефтепродуктов, удобрений и спецпродукции) составляет менее четверти от объема поставок - $130 млн.

Однако жизнь подбрасывает задачи без учета ненапряженных планов правительства, констатировал Президент. "Ситуация на наших основных (экспортных. - Прим. БЕЛТА) рынках сейчас сложная. Оттуда мы ни в коем случае не уйдем и будем бороться за своего потребителя. Но у предприятий и отраслей уже не может быть отговорок, что все законтрактовано, что кто-то в России предлагает лучшую цену и так далее, - обратил внимание глава государства. - Надо идти на дальнюю дугу и там работать. Это серьезная задача, и не только сегодняшнего дня".

Для руководителей Президент ставит задачи обеспечить загрузку мощностей, рабочие места и зарплаты для людей, несмотря на существующие трудности. "Именно в сложных ситуациях!" - подчеркнул Александр Лукашенко.