Лукашенко: Активизация интеграционного взаимодействия стран Евразии приобретает устойчивую тенденцию

Активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии приобретает характер устойчивой тенденции, констатировал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств СНГ в узком формате, сообщила БЕЛТА .

Одним из стратегических направлений в деятельности Содружества Александр Лукашенко назвал укрепление авторитета и позиционирование СНГ на международной арене. "Активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии, рост интереса к сотрудничеству с нашими общими структурами со стороны третьих стран приобретают характер устойчивой тенденции", - заявил Президент.