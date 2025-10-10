3.69 BYN
Лукашенко: Активизация интеграционного взаимодействия стран Евразии приобретает устойчивую тенденцию
Автор:Редакция news.by
Активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии приобретает характер устойчивой тенденции, констатировал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств СНГ в узком формате, сообщила БЕЛТА.
Одним из стратегических направлений в деятельности Содружества Александр Лукашенко назвал укрепление авторитета и позиционирование СНГ на международной арене. "Активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии, рост интереса к сотрудничеству с нашими общими структурами со стороны третьих стран приобретают характер устойчивой тенденции", - заявил Президент.