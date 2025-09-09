Лукашенко: Банковский сектор играет решающую роль в стабильности в государстве

Президент, обращаясь к участникам совещания, заявил, что банковский сектор играет решающую роль в стабильности в государстве. "Целью нашей встречи было то, что я должен был вам сказать, какие с моей стороны как главы государства будут требования к банковской сфере. Есть рост экономики, нет проблем с экономикой, расчетами и так далее - значит, работаете хорошо, - сказал Александр Лукашенко. - Нет роста экономики - никакие разговоры про ЗВР, волатильность рубля и прочей валюты не будут иметь никакого значения. Экономика - главный показатель".