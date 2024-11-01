Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Алжира Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников со знаменательной датой - 70-й годовщиной Дня революции Алжирской Народной Демократической Республики, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот день в истории вашей страны символизирует стойкость, мужество и непоколебимую волю народа к построению самостоятельного государства, напоминает о жертвах и трудностях, которые пришлось преодолеть для обретения суверенитета. Белорусы чтят память о героях, которые внесли бесценный вклад в становление независимого Алжира", - говорится в поздравлении.

Глава государства с удовлетворением отметил, что белорусско-алжирские отношения вышли на новый уровень, а сотрудничество между странами продолжает укрепляться.

"Мы готовы помочь в реализации Ваших инициатив по созданию в Алжире зернового хаба, хаба удобрений, выходу на самообеспечение продуктами питания, а также в других отраслях", - подчеркнул Президент.