3.64 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Лукашенко: Беларусь и Кыргызстан могут достичь товарооборота в 500 млн долларов
Автор:Редакция news.by
Лукашенко: Беларусь и Кыргызстан могут достичь товарооборота в 500 млн долларовnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40bd411c-7813-44da-9182-924b01d1c7ff/conversions/c8f79719-fee8-4993-8c08-7767bf17d9c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40bd411c-7813-44da-9182-924b01d1c7ff/conversions/c8f79719-fee8-4993-8c08-7767bf17d9c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40bd411c-7813-44da-9182-924b01d1c7ff/conversions/c8f79719-fee8-4993-8c08-7767bf17d9c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40bd411c-7813-44da-9182-924b01d1c7ff/conversions/c8f79719-fee8-4993-8c08-7767bf17d9c2-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает к 2030 году достичь товарооборота с Кыргызстаном в 500 млн долларов. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем Кабинета Министров - руководителем Администрации Президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, информирует БЕЛТА.
"Мы готовы ко всему спектру сотрудничества с Кыргызстаном. Мы с большим уважением относимся к вам, правительству вашему, народу. И мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем - это примерно 500 млн долларов. Я даже не хочу обозначать дату. К 2030-му достигнем - будет очень хорошо. Но сделать мы это можем и должны", - сказал глава государства.
Фото: freepik.com