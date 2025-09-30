Лукашенко: Беларусь и Кыргызстан могут достичь товарооборота в 500 млн долларов

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает к 2030 году достичь товарооборота с Кыргызстаном в 500 млн долларов. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем Кабинета Министров - руководителем Администрации Президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, информирует БЕЛТА .

"Мы готовы ко всему спектру сотрудничества с Кыргызстаном. Мы с большим уважением относимся к вам, правительству вашему, народу. И мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем - это примерно 500 млн долларов. Я даже не хочу обозначать дату. К 2030-му достигнем - будет очень хорошо. Но сделать мы это можем и должны", - сказал глава государства.