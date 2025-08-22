Лукашенко: Беларусь и Россия сделают все возможное, чтобы Украина не стала плацдармом для нападения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам в контексте разговоров о предоставлении Украине неких гарантий безопасности, что Беларусь и Россия будут настаивать, чтобы Украина в будущем не стала плацдармом для нападения. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что европейцы хотят сами выступить такими гарантами вместе с американцами.

"Россияне, конечно, сейчас категорически против, чтобы там были иностранные войска. Это россиянам не нужно", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что нужно быть реалистами - даже если сейчас удастся договориться о сокращении армии в Украине или ограничениях на объемы вооружений, то это не значит, что в будущем "не мытьем, так катанием" ситуация может измениться.

"Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они (Украина. - Прим. БЕЛТА) не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем", - сказал Александр Лукашенко.