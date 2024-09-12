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Лукашенко: Беларусь и Туркменистан откроют новые перспективы для расширения взаимодействия

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Лукашенко: Беларусь и Туркменистан откроют новые перспективы для расширения взаимодействия

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с национальным праздником - Днем Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Выражаю убежденность в том, что, укрепляя отношения дружбы и конструктивного сотрудничества, мы сможем открыть новые перспективы для расширения взаимодействия между Минском и Ашхабадом в различных областях", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову доброго здоровья, благополучия и воплощения всех планов, а народу Туркменистана - мира и процветания.

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