Лукашенко: Беларусь и Туркменистан откроют новые перспективы для расширения взаимодействия

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с национальным праздником - Днем Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Выражаю убежденность в том, что, укрепляя отношения дружбы и конструктивного сотрудничества, мы сможем открыть новые перспективы для расширения взаимодействия между Минском и Ашхабадом в различных областях", - подчеркнул глава государства.