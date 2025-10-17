Лукашенко: Беларусь не только обладает передовыми технологиями, но и создает их

Во время церемонии открытия Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что страна не только активно внедряет, но и сама является создателем передовых технологий, пишет БЕЛТА .

"Беларусь - одна из немногих стран, которые не просто обладают инновационными технологиями. Наши ученые создают эти инновационные технологии сами, - заявил Александр Лукашенко. - Сегодня, к примеру, белорусские предприятия используют искусственный интеллект, в разы сокращая время, необходимое для воплощения научной идеи в конкретный опытный образец. В производственные процессы активно внедряются роботы и другие умные устройства".