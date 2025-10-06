Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко: Беларусь преисполнена желания укреплять отношения с Оманом

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь сделает все для выстраивания наилучших отношений с Оманом. Такая позиция была озвучена 6 октября в начале переговоров с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, которые сначала прошли в узком кругу, пишет БЕЛТА.

Глава белорусского государства в начале встречи заметил, что в средствах массовой информации визит Султана Омана в Минск называли историческим. "Я эту точку зрения разделяю", - сказал Президент.

Александр Лукашенко, обращаясь к высокому гостю, подчеркнул: "Хочу, чтобы вы понимали: мы преисполнены желания сделать все, чтобы между нашими странами были наилучшие отношения".

