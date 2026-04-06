Как подчеркнул глава государства, Беларусь всегда была локомотивом развития отношений в Организации, и сегодня Минск занимает активную позицию. А потому в нынешней сложной мировой обстановке (а последние события обнажили истинные цели Штатов и Запада) ОДКБ необходимо видеть свою роль и концентрироваться на актуальных направлениях действий.

Отдельно Президент затронул тему корректности работ, учитывая порой противоречивые позиции участников.

Встреча Президента Беларуси с генеральным секретарем ОДКБ

С 1 января на позиции генерального секретаря ОДКБ по решению глав государств Организации работает представитель Кыргызстана Таалатбек Масадыков. Беларусь его кандидатуру поддержала, глядя на опыт и компетенции. Дипломат, лидер Социалистической партии Кыргызстана, эксперт по региональной и международной безопасности и, как заметит Александр Лукашенко, человек идеологически и организационно нам не чужой. Ему предстоит координировать работу. Так что личная встреча с лидерами ОДКБ - возможность лучше понять подходы политиков и обсудить все вопросы блока.

Лукашенко: Беларусь всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ

"Беларусь всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ и других структурах на нашем пространстве бывшего Советского Союза. Наши подходы абсолютно открыты. Мы не темним, ничего не прячем. Что касается ОДКБ, изначально я предложил еще давным-давно, когда зарождалась эта организация (да и до нее), формулу действий. Мы понимаем, что центральным звеном в этой организации является Россия. И всем надо прекрасно понимать, что, например, на западном направлении основным звеном ОДКБ, естественно, является Беларусь. И не дай бог, какой-то конфликт на этом направлении, Россия всегда должна иметь здесь ядро вооруженных сил, которые подключатся к действиям белорусской армии, чтобы защитить наше пространство. На юге, конечно, придется напрягаться и вам (речь о Кыргызстане, представителем которого является нынешний генсек ОДКБ. - Прим. ред.), и Казахстану. Обязательно. Потому что это южное направление и, опять же, Россия будет вас поддерживать. И подпирать, как военные говорят", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7846679-68c1-44f1-b852-eaf3ae39ea82/conversions/589d189a-c0ee-4c95-b3b9-8405192a8d81-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7846679-68c1-44f1-b852-eaf3ae39ea82/conversions/589d189a-c0ee-4c95-b3b9-8405192a8d81-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7846679-68c1-44f1-b852-eaf3ae39ea82/conversions/589d189a-c0ee-4c95-b3b9-8405192a8d81-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7846679-68c1-44f1-b852-eaf3ae39ea82/conversions/589d189a-c0ee-4c95-b3b9-8405192a8d81-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко в этом плане напомнил об успешном опыте проведения миротворческой операции в Казахстане в январе 2022 года, чтобы не дать возможности взорвать обстановку в этой стране.

Вместе противодействовать вызовам и угрозам

То, что к улучшению военной составляющей у нас пристальное внимание, говорит и прошедшая проверка армии. Высокая готовность и умение всегда дать отпор сегодня точно не помешают. Тектонические сдвиги идут в международных отношениях: высокий градус конфронтации, вспыхивающие конфликты, нарастающая милитаризация - все это держит в напряжении. В таких реалиях ОДКБ нужна, чтобы сообща противодействовать вызовам и транснациональным угрозам. Коллективно легче бороться с терроризмом и незаконной миграцией. Учитывать сегодня необходимо и риски невоенного характера: в сфере искусственного интеллекта, киберпространстве, при обеспечении безопасности жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры. В конце концов, важно усиливать информационно-аналитическую составляющую работы. А это значит, координировать "мозговые центры", нужно постоянно, и на это делает упор Александр Лукашенко, адаптировать ОДКБ под меняющиеся вызовы.

Президент: В Иране США показали свою уязвимость

"Все эти вопросы и другие надо решать мирно, понимая, что никто никому из нас не поможет, если мы не поможем сами себе", - сказал белорусский лидер.

"Вы видите, как развивается мир. Непонятно, в каком направлении он будет развиваться, как будут выстроены международные отношения. Позиция США и в целом Запада уже абсолютно обнажена. И слава богу, что Трамп обнажил эту обстановку, и мы теперь понимаем, где "права человека", где "демократия", где еще какие-то вопросы… Мы должны делать соответствующие выводы из того, что произошло, особенно в плане Ирана", - подчеркнул Президент.

"Это мощная страна с большими традициями. И самое опасное сегодня для США то, что американцы показали свою уязвимость. Для них главный враг, как они всегда говорили, был Китай. Но сегодня и американцы поняли, что с китайцами они никогда не справятся. Никогда. И это демонстрирует ситуация в Иране", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/deaad2f2-39a1-4ab2-8e4a-38f177b1e987/conversions/f6218843-3a43-444c-bd01-1bc9eacea34d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/deaad2f2-39a1-4ab2-8e4a-38f177b1e987/conversions/f6218843-3a43-444c-bd01-1bc9eacea34d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/deaad2f2-39a1-4ab2-8e4a-38f177b1e987/conversions/f6218843-3a43-444c-bd01-1bc9eacea34d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/deaad2f2-39a1-4ab2-8e4a-38f177b1e987/conversions/f6218843-3a43-444c-bd01-1bc9eacea34d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент подчеркнул, что конфликт в Иране пора заканчивать. Причем о необходимости этого белорусский лидер заявлял уже неоднократно. "И израильтянам надо думать над тем, чтобы не засучивать рукава и не показывать свою прыть", - сказал глава государства.

"Нет той страны, которая могла бы победить Иран. Очень сложная географически страна, очень решительно настроено население, готовы погибать за свою землю. Персия, чего тут говорить. Мы же прекрасно знаем историю этой страны. Поэтому надо заканчивать", - убежден Александр Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность, что в нынешней сложной мировой обстановке ОДКБ необходимо видеть свою роль и значимость, выделять актуальные направления действий.

"Вы на нас можете всегда рассчитывать. Если мы что-то не можем сделать и не будем делать, то мы вам сразу об этом скажем, мы не будем вилять, крутить. Есть у нас проблемные вопросы в Организации. Я об этом также абсолютно открыто говорил на разных форумах", - сказал Президент.

Президент: ОДКБ надо быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией

Минск всегда активно выступал за объединение усилий в вопросах безопасности. Белорусская сторона открыто говорит и о проблемах в объединении. Тем более что там не без противоречий. Ереван в последнее время от ОДКБ отстранился.

"Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией. Вы знаете, что Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в Организации, - сказал глава государства. - Надо быть очень корректными. В Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период (летом должны пройти парламентские выборы. - Прим. ред.). Очень непростая ситуация. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией".

В этом плане Александр Лукашенко считает важным организацию встреч на уровне генерального секретаря ОДКБ и руководства Армении. "Особенно сейчас, в этот острый электоральный период, когда руководство Армении будет честно и откровенно говорить о ситуации, в том числе и на треке ОДКБ", - заметил белорусский лидер.

"Если бы Вы побывали там и поговорили и с премьер-министром, и с Президентом, с секретарем Совета Безопасности Армении, узнали их позицию на будущее, было бы неплохо", - добавил глава государства, обращаясь к Таалатбеку Масадыкову.

Во второй половине 2026 года ОДКБ проведет учения на территории Беларуси и России

Генеральный секретарь рассказал, что в планах ОДКБ на вторую половину года запланирована серия крупномасштабных совместных учений. Среди них и маневры с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и "Барьер-2026", где практикуются вместе ликвидировать биологические угрозы.

Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe193044-2240-40aa-b6b6-0834afadd51a/conversions/a15efd80-1382-46c7-8641-e43d91c8063e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe193044-2240-40aa-b6b6-0834afadd51a/conversions/a15efd80-1382-46c7-8641-e43d91c8063e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe193044-2240-40aa-b6b6-0834afadd51a/conversions/a15efd80-1382-46c7-8641-e43d91c8063e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe193044-2240-40aa-b6b6-0834afadd51a/conversions/a15efd80-1382-46c7-8641-e43d91c8063e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности:

"Будем активно приступать к претворению в жизнь поставленных задач. Первое полугодие проводим на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ штабные мероприятия. Концентрируемся на заседаниях рабочих органов, которые начнутся в Москве. Буквально в конце мая это будет заседание Комитета секретарей совбезов. Затем в начале июня пройдет Совет министров обороны и завершит Совет министров иностранных дел стран - членов ОДКБ. Во второй половине этого года состоятся традиционные учения сил ОДКБ, они пройдут в основном в Российской Федерации и в Республике Беларусь".