Лукашенко: Беларусь заменила в России свое ядерное оружие и завезла новейшее

Беларусь заменила размещенное на своей территории ядерное оружие и завезла из России новейшее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Витебскую область, сообщает БЕЛТА.

"Они же вооружаются (оппоненты за рубежом. - Прим. БЕЛТА), 6 % ВВП - это миллиарды долларов. Ну если вы покупаете ружье, вы его не покупаете, чтобы просто на стенку повесить. Хотя один раз в год оно и на стенке висящее стреляет. Наверное же, они для чего-то скупают по всему миру оружие для чего-то. И кричат: "Почему Лукашенко ядерное оружие завез, почему Лукашенко "Орешник" (планирует поставить на вооружение. - Прим. БЕЛТА)…" - отметил глава государства.

"А что мне остается делать? Мне что, сидеть и ждать, как в 1941-м году, когда сюда придут, изнасилуют наших женщин и убьют наших детей? Я этого не хочу, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому я говорю: "Ребята, ядерное оружие - это страшная вещь".