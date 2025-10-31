3.70 BYN
Лукашенко: Беларусь заменила в России свое ядерное оружие и завезла новейшее
Беларусь заменила размещенное на своей территории ядерное оружие и завезла из России новейшее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Витебскую область, сообщает БЕЛТА.
"Они же вооружаются (оппоненты за рубежом. - Прим. БЕЛТА), 6 % ВВП - это миллиарды долларов. Ну если вы покупаете ружье, вы его не покупаете, чтобы просто на стенку повесить. Хотя один раз в год оно и на стенке висящее стреляет. Наверное же, они для чего-то скупают по всему миру оружие для чего-то. И кричат: "Почему Лукашенко ядерное оружие завез, почему Лукашенко "Орешник" (планирует поставить на вооружение. - Прим. БЕЛТА)…" - отметил глава государства.
"А что мне остается делать? Мне что, сидеть и ждать, как в 1941-м году, когда сюда придут, изнасилуют наших женщин и убьют наших детей? Я этого не хочу, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому я говорю: "Ребята, ядерное оружие - это страшная вещь".
"Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь - обслуживать его. Россияне помогают. Мы его обратно завезли. Мы тренируемся, как его применять. И с самолетов, и ракетное оружие. Мы это тоже не скрываем", - заявил Президент.