Лукашенко - белорусам: "Ваш Президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит"

"Знаю, что рядом со мной настоящие единомышленники. Люди, убежденные в правильности того, что мы делаем. Искренне любящие Беларусь и настоящие патриоты. Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы! Поэтому я - счастливый Президент, а Беларусь - страна, в которой хочется жить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Ваш Президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы - вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие. Я желаю всем нам мира, добра, здоровья, счастья, радости, неиссякаемой энергии для реализации тех грандиозных задач, которые поставили перед нами люди. У нас нет другого права и другой возможности, как это сделать. И мы это сделаем! Выбор сделан, наступает время новых побед!" - констатировал белорусский лидер.