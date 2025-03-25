3.66 BYN
3.13 BYN
3.40 BYN
Лукашенко - белорусам: "Ваш Президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит"
Александр Лукашенко на церемонии инаугурации во Дворце Независимости признался, что он - счастливый Президент, и пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы оправдать оказанное ему белорусами доверие.
"Новый период президентских полномочий - это всегда новые исторические условия, ожидания и задачи. Наши приоритеты неизменны. Это мир, безопасность, благополучие родной Беларуси, достоинство нации и достаток каждого", - сказал глава государства.
"Знаю, что рядом со мной настоящие единомышленники. Люди, убежденные в правильности того, что мы делаем. Искренне любящие Беларусь и настоящие патриоты. Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы! Поэтому я - счастливый Президент, а Беларусь - страна, в которой хочется жить", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Ваш Президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы - вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие. Я желаю всем нам мира, добра, здоровья, счастья, радости, неиссякаемой энергии для реализации тех грандиозных задач, которые поставили перед нами люди. У нас нет другого права и другой возможности, как это сделать. И мы это сделаем! Выбор сделан, наступает время новых побед!" - констатировал белорусский лидер.