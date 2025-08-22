Лукашенко: Европе следует подключиться к процессу урегулирования конфликта в Украине, а не мешать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef0f1fed-9aec-4086-93b3-d7d4bd1ccb08/conversions/a44fc868-9440-46f4-99dc-cb3bf879ed39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef0f1fed-9aec-4086-93b3-d7d4bd1ccb08/conversions/a44fc868-9440-46f4-99dc-cb3bf879ed39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef0f1fed-9aec-4086-93b3-d7d4bd1ccb08/conversions/a44fc868-9440-46f4-99dc-cb3bf879ed39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef0f1fed-9aec-4086-93b3-d7d4bd1ccb08/conversions/a44fc868-9440-46f4-99dc-cb3bf879ed39-xl-___webp_1920.webp 1920w

Европе следует включиться в процесс урегулирования украинского конфликта, а не разжигать его. Об этом, отвечая на вопросы журналистов 22 августа, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко уверен, что в случае достижения серьезных договоренностей по украинскому конфликту Европа не сможет этому помешать. "Им надо к этому процессу как-то подключиться и сыграть свою роль", - считает белорусский лидер.