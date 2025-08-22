3.70 BYN
Лукашенко: Европе следует подключиться к процессу урегулирования конфликта в Украине, а не мешать
Автор:Редакция news.by
Европе следует включиться в процесс урегулирования украинского конфликта, а не разжигать его. Об этом, отвечая на вопросы журналистов 22 августа, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко уверен, что в случае достижения серьезных договоренностей по украинскому конфликту Европа не сможет этому помешать. "Им надо к этому процессу как-то подключиться и сыграть свою роль", - считает белорусский лидер.
Многое зависит и от решений Дональда Трампа, добавил Александр Лукашенко. Если с участием США удастся достичь договоренностей между Россией и Украиной, у Европы останется два варианта: "Они (европейцы. - Прим. ред.) будут вынуждены или проглотить пилюлю, или пристроиться в хвост".