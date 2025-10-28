Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко призвал страны Глобального большинства объединиться для защиты своих общих интересов

Лукашенко призвал страны Глобального большинства объединиться для защиты своих общих интересов

На III Минской международной конференции по евразийской безопасности Александр Лукашенко выступил с инициативой консолидации стран Глобального большинства для совместного отстаивания общих интересов, информирует БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что страны Евразии и Глобального большинства действительно могут многое сделать. "Но самая большая проблема - мы в этом направлении очень слабо движемся, - сказал белорусский лидер. - Мы все понимаем, что мы не можем все время ходить, согнув колени, и прогибаться под одну страну или одного человека".

"Все мы понимаем, что могут эти санкции быть сегодня против других стран. Вот Индия не послушается и дальше будет закупать нефть не там, где надо, - могут и против нее ввести санкции. Полтора миллиарда с лишним человек! Все понимают, что завтра и военным путем (посмотрите на Венесуэлу) могут надавить. Все понимают, что к этому можем прийти. Так давайте объединимся, давайте будем создавать какую-то альтернативу, начиная от расчетов, и заканчивая определенной демонстрацией наших возможностей. А такие возможности есть", - уверен Александр Лукашенко.

"Но мы этого не делаем. Все ждем, когда с нами разберутся поодиночке. Поэтому, кивая на Запад, надо сделать соответствующий вывод, что и мы не всегда хороши и не делаем то, что нужно сделать сегодня. А если мы не сделаем этого сегодня, завтра, возможно, будет поздно", - добавил Президент.

Разделы:

ПрезидентПолитика

Теги:

ЗападIII Минская международная конференция по евразийской безопасностиАлександр Лукашенко