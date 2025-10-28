Лукашенко призвал страны Глобального большинства объединиться для защиты своих общих интересов

На III Минской международной конференции по евразийской безопасности Александр Лукашенко выступил с инициативой консолидации стран Глобального большинства для совместного отстаивания общих интересов, информирует БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что страны Евразии и Глобального большинства действительно могут многое сделать. "Но самая большая проблема - мы в этом направлении очень слабо движемся, - сказал белорусский лидер. - Мы все понимаем, что мы не можем все время ходить, согнув колени, и прогибаться под одну страну или одного человека".

"Все мы понимаем, что могут эти санкции быть сегодня против других стран. Вот Индия не послушается и дальше будет закупать нефть не там, где надо, - могут и против нее ввести санкции. Полтора миллиарда с лишним человек! Все понимают, что завтра и военным путем (посмотрите на Венесуэлу) могут надавить. Все понимают, что к этому можем прийти. Так давайте объединимся, давайте будем создавать какую-то альтернативу, начиная от расчетов, и заканчивая определенной демонстрацией наших возможностей. А такие возможности есть", - уверен Александр Лукашенко.