Лукашенко - Филимонову: Вместе преодолеем все трудности

Беларусь и Вологодская область России планируют выйти на 1 млрд долларов в торговле. Это будет весомым вкладом в копилку белорусско-российских отношений.

25 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем региона. Георгий Филимонов приехал в Минск во главе большой делегации. Техника, продовольствие, строительство, гуманитарная сфера - направлений для работы немало. Для Беларуси сотрудничество с регионами России имеет большую важность. Да и в целом, отметил Александр Лукашенко, мы родные люди.

"Благодаря российско-белорусскому, можно сказать, коллективу "Песняры" вы стали самыми узнаваемыми и близкими для Беларуси людьми. Мы этому рады", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко на переговорах с Георгием Филимоновым

"Пришлось возрождать этот коллектив. Об этом мало кто сейчас говорит. Но во времена буйного национализма в Беларуси (а все-таки он у нас процветал несколько лет, пару лет до избрания Президента) от всего русского, российского пытались тут отказаться некоторые. Отказались и (пытались. - Прим. ред.) общество заставить. Но, как видите, общество не восприняло данный посыл", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что в начале своего президентства встречался с участниками коллектива, был хорошо знаком с Владимиром Мулявиным, который в тот непростой творческий период очень просил помочь снова вернуться на сцену.

"Конечно, мы сделали все для того, чтобы "Песняры" вернулись", - сказал глава государства.

Он отметил, что песню "Вологда" в исполнении этого коллектива знают и очень ценят, любят как в самом городе, в области, так и в Беларуси.

"Вся Россия и Беларусь знают и любят творчество "Песняров", в том числе и эту, казалось бы, простую, но ставшую великой песню. Действительно, все великое в простом", - сказал белорусский лидер.

После такого старта разговор шел очень хорошо. Для себя губернатор в этот визит можно сказать открыл Беларусь - страну посетил впервые.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

"Непорядок. Ну как? Рядом, родные люди - и первый раз у нас. Но я думаю, это только начало, и Вы, бывая в Москве или где-то ближе к нам, всегда найдете время для того, чтобы посетить Беларусь. И лишний раз не только напомнить о великой Вологодчине и о себе (это тоже важно), но и проревизировать, как все-таки выполняются те договоренности, которых мы с вами достигнем", - отметил Президент.

Глава государства заверил, что с белорусской стороны в этом плане никаких проблем быть не должно, и обратил внимание на ключевые факторы, благодаря которым это взаимодействие строится на прочной основе, является надежным и долгосрочным.

"Во-первых, это благодарность губернаторам за то сотрудничество, которое мы сегодня имеем. Не было бы вас, не было бы и этого сотрудничества, особенно в былые времена. Они были не такие простые и радужные в наших отношениях, как теперь. Действительно, проблемные времена объединяют людей. Наверное, белорусов с россиянами в том числе, и руководителей наших государств. Во-вторых, для нас очень важно сотрудничество с вами. Велико уважение нашего народа к русскому народу. Мне даже как человеку советскому трудно выговаривать это - что там русские, белорусы… Мы один народ фактически. От одного корня произошли, родились, мы похожи абсолютно друг на друга, у нас принципы одни и те же, мы развиваемся так, как должны развиваться славянские народы. Мы хотели бы, чтобы у нас были самые добрые и теплые отношения", - подчеркнул белорусский лидер.

Георгий Филимонов

Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области России:

"В Минске я впервые и ощутил какое-то уникальное чувство, как будто дома. Сегодня я с коллегами поделился этими ощущениями. Да, мы представители единого древа, единого славянского суперэтноса, носители одного исторического, культурного кода, у нас общее наследие, общая Победа (мы встречаемся в год 80-летия Великой Победы), и мы очень ценим подвиг наших предков, которые создали саму возможность нам жить, рожать детей, развиваться и передавать это наследие из поколения в поколение".

Торговля с российским регионом растет - в 2024 году в общей копилке было почти 700 млн долларов. Но общие проекты и взаимный интерес помогут выйти и на 1 млрд через 5 лет, уверены россияне.

Президент запросил специальный анализ, чтобы четче определиться с направлениями работы. Вологда закупает немало белорусской техники, ориентируясь на баланс между ценой и качеством.

"Готовы предложить индивидуальные финансовые программы для Вологодской области и предусмотреть сервисное обслуживание всей той техники, которая будет работать в регионе. Это даже обсуждаться не должно, и я даже об этом говорить не должен. Мы определились: если мы технику куда-то продаем... Слушайте, без сервиса кто ее покупать будет? Поэтому хотя бы основное сервисное обслуживание надо мгновенно делать, чтобы люди понимали, куда обратиться для того, чтобы заменить какую-то вышедшую из строя шестеренку или двигатель", - сказал глава государства.

Трактор

Президент затронул тему тракторостроения.

"Трактор очень любим в вашей области и России в целом. Выпускаются порядка, как меня информируют, 10 модификаций и примерно столько же спецмашин на базе наших тракторов. Мы готовы к расширению этой линейки и заинтересованы в развитии совместных производств", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь готова поставить в регион лифты (массовая замена идет по всей России) и продукты питания. Там с этим нет больших проблем, но белорусские точно придутся местным жителям по душе. Перспективным считают и сотрудничество в строительстве.

"Наши возможности вы знаете, мы готовы работать с вами не только в области строительства, но и отделочных работ, и прежде всего оказывать проектные услуги. У нас очень мощный сектор, который занимается проектированием и промышленных предприятий, и общественных зданий, и жилья. Если будет у вас необходимость, мы готовы с вами в этом направлении работать. Направлений сотрудничества множество. Мы готовы их рассматривать. Еще раз благодарю Вас за то, что приехали к нам. Вместе преодолеем все трудности, в том числе и санкционного характера", - подчеркнул Президент Беларуси.

Этот абсурдный прессинг сплотил Беларусь и Россию, подтолкнул кооперироваться и думать о будущем общих проектов. В Вологде хотят развернуть сборку, а потом и совместное производство техники "ПОЖСНАБ" и мультибрендовый сервисный центр.

"Официальный кредитовый сервисный центр не только МАЗа, но и МТЗ, и "Амкодор", и другие предприятия. Почему? Потому что по состоянию на сегодня в Вологодской области эксплуатируются более 6 тыс. единиц белорусской техники. Мы предложили рассмотреть возможности размещения такого объекта на территории особой экономической зоны вблизи поселка Лесково (это особая экономическая зона, которая запущена в 2025 году при поддержке президента Владимира Владимировича Путина и правительства России)", - сказал губернатор Вологодской области России.

О том, что от торговли давно пора переходить к сборке, говорили в правительстве. Промышленный сектор для нас в этом плане основной. Здесь уже прошлись по конкретике и деталям. Прямые связи Беларуси с регионами России всегда были и остаются приоритетом двустороннего сотрудничества.

Виктор Каранкевич на встрече с Георгием Филимоновым

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Предлагаем поставить для региона экологически чистый электротранспорт производства МАЗ и "Белкоммунмаш". Белорусские предприятия готовы предложить как муниципальным, так и частным перевозчикам региона широкую линейку выпускаемой пассажирской техники. Предлагаем подробно рассмотреть все имеющиеся и перспективные возможности сотрудничества Вологодской области с "МЛМ Невский Лифт" и "Могилевлифтмаш".