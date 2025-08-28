Лукашенко: Год был непростой, но урожай на полях достойный

Год был непростой, но урожай на полях достойный. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по актуальным вопросам развития картофелеводства в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Уборочная кампания в разгаре. Все, о чем просило правительство, сделано. Теперь результат зависит от вас. Параллельно с картофелем идет уборка свеклы, в том числе сахарной, кукурузы на зерно, капусты, моркови. Год был непростой, но, повторяюсь, урожай на полях достойный. Надо его собрать и сохранить", - подчеркнул Президент.