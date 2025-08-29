Лукашенко: Китай нам близок по своему развитию

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60f748e7-d066-448a-9949-59c044336607/conversions/8ac64a15-c3cb-4bc5-bcb6-e24126092b01-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60f748e7-d066-448a-9949-59c044336607/conversions/8ac64a15-c3cb-4bc5-bcb6-e24126092b01-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60f748e7-d066-448a-9949-59c044336607/conversions/8ac64a15-c3cb-4bc5-bcb6-e24126092b01-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60f748e7-d066-448a-9949-59c044336607/conversions/8ac64a15-c3cb-4bc5-bcb6-e24126092b01-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, с чем связан интенсивный график его визитов в Китайскую Народную Республику, сообщает БЕЛТА.

В качестве интервьюера выступила ведущая и корреспондент Цзо Юнь, которая специализируется на освещении международных новостей и политических тем. Она отметила, что Александр Лукашенко за время президентства был в Китае 15 раз, и спросила, с чем связан такой интенсивный график визитов в Поднебесную.

Глава государства обратил внимание, что первый раз посещал Китай, еще будучи депутатом. По возвращении он предложил в парламенте внимательно присмотреться к тому пути развития, который избрала КНР.

"Простите за нескромность, тогда мной были произнесены такие пророческие слова, что за Китаем будущее. Китай нам близок по своему развитию", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что к нему тогда не прислушались. Прозападная националистическая оппозиция в парламенте, которая, хоть и составляла меньшинство, "была самой крикливой". Ее представители заявляли, что путь Китая для Беларуси неприемлем. Но Александр Лукашенко, став Президентом, начал уделять большое внимание развитию сотрудничества с КНР.

"Китай был очень дружен с Советским Союзом. Многое вы в то время повторяли, что было у нас, но мы с успехом все, что вам предлагали, уничтожили, развалили. А вы с успехом это приспособили для Китая, привнесли много своего и создали тот могущественный Китай, который мы наблюдаем сегодня", - сказал глава государства.

Президент заявил, что предложил белорусскому народу модель развития Китая, и убедился, что был прав, поступив таким образом.

"Я частенько бываю в Китае, чтобы не потерять ту нить развития, по которой и нам приходится идти", - добавил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Китай и Беларусь постоянно расширяют сотрудничество, добавляя новые направления.