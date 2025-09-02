Лукашенко: Китай является настоящим другом Беларуси

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08de898f-2f4f-485e-8231-7d4fa4b110b4/conversions/4c4d1ce1-39ae-4dcd-9f6a-b36c10b7ac45-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08de898f-2f4f-485e-8231-7d4fa4b110b4/conversions/4c4d1ce1-39ae-4dcd-9f6a-b36c10b7ac45-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08de898f-2f4f-485e-8231-7d4fa4b110b4/conversions/4c4d1ce1-39ae-4dcd-9f6a-b36c10b7ac45-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08de898f-2f4f-485e-8231-7d4fa4b110b4/conversions/4c4d1ce1-39ae-4dcd-9f6a-b36c10b7ac45-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Китай настоящим другом Беларуси. Об этом белорусский лидер заявил во время встречи в Пекине с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем Секретариата и главой Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, информирует БЕЛТА.

"За три десятка лет нашего сотрудничества я не могу вспомнить ни одного случая, где бы вы неуважительно как-то отнеслись к нашей стране, где бы вы не поддержали Беларусь, где бы вы не ответили добром на наши просьбы. Словом, вы настоящие друзья", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассчитывает, что определенное на его встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином будущее направление белорусско-китайского сотрудничества с акцентом на промышленную кооперацию принесет очень хорошие плоды и результаты.

Встречаясь с Цай Ци, глава государства отметил, что обычно на подобных мероприятиях протокольно всегда говорят обычные вещи с благодарностью за прием, за то, как обходятся с гостем. "В сегодняшнем случае, в данном моменте, я хочу вас абсолютно искренне (дело не в дипломатии и совсем не в том, что надо быть дипломатичным), от всей души поблагодарить за все то, что вы сделали, делаете для Беларуси вообще и в ходе этого моего визита и делегации. Вы как великая страна, представитель великой цивилизации делаете невообразимое для гостей. Не только для меня, а для всех гостей. А их тут больше трех десятков (на уровне лидеров стран и глав международных организаций. - Прим. БЕЛТА). Вы для них делаете все, чтобы они уехали из Китая в хорошем настроении и навсегда остались вашими друзьями", - подчеркнул Президент.