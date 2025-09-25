Лукашенко: Комплекс "Орешник" находится уже в пути в Беларусь

Комплекс "Орешник" находится уже в пути в Беларусь. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на полях Глобального атомного форума в Москве, пишет БЕЛТА.

Журналисты уточнили у главы государства, доехал ли до Беларуси "Орешник". "Уже в пути. Все будет нормально", - заявил Александр Лукашенко.

Как сообщалось ранее, президенты Беларуси и России во время встречи на Валааме 1 августа подтвердили планы по поставке ракетного комплекса "Орешник" в Беларусь до конца года. Тогда же было заявлено о том, что белорусские и российские военные специалисты выбрали место для будущих позиций.