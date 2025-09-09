3.69 BYN
Лукашенко: Крепкие белорусско-таджикские отношения основаны на стремлении к миру и процветанию
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником - Днем Государственной независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Под Вашим руководством страна демонстрирует впечатляющие результаты в социально-экономическом развитии, обеспечении региональной стабильности, продвижении глобальных инициатив", - говорится в поздравлении.
Президент заверил, что Минск дорожит крепкими белорусско-таджикскими отношениями, основанными на общем историческом прошлом, взаимном уважении, стремлении к миру и процветанию.
"Высоко ценю нашу многолетнюю дружбу и доверительный диалог. Убежден, что совместная плодотворная работа будет способствовать наращиванию темпов межгосударственного сотрудничества по всему спектру двусторонних контактов", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья и дальнейших свершений, а народу Таджикистана - счастья и благополучия.