Лукашенко: Крепкие белорусско-таджикские отношения основаны на стремлении к миру и процветанию

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником - Днем Государственной независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Под Вашим руководством страна демонстрирует впечатляющие результаты в социально-экономическом развитии, обеспечении региональной стабильности, продвижении глобальных инициатив", - говорится в поздравлении.

Президент заверил, что Минск дорожит крепкими белорусско-таджикскими отношениями, основанными на общем историческом прошлом, взаимном уважении, стремлении к миру и процветанию.

"Высоко ценю нашу многолетнюю дружбу и доверительный диалог. Убежден, что совместная плодотворная работа будет способствовать наращиванию темпов межгосударственного сотрудничества по всему спектру двусторонних контактов", - подчеркнул белорусский лидер.