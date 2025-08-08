Лукашенко лично проконтролирует ход уборочной кампании в Смолевичском районе

Нынешняя поездка главы государства в Смолевичский район не первая за эту уборочную кампанию. Александр Лукашенко приезжал в сельхозпредприятие "Озерицкий-Агро" 24 июля, тогда он посетил поле с озимым ячменем. В этот раз в центре внимания - озимый рапс, которым в хозяйстве также засеяны немалые площади.

Глава государства во время предыдущей поездки объяснял, почему именно это место и хозяйство в Минской области отлично подходят для оценки хода уборочной кампании - здесь как раз более-менее усредненные условия в плане ведения сельскохозяйственных работ. Это позволяет составить общее впечатление о том, как складывается ситуация в целом по стране. Если здесь хорошо, то и в среднем по Беларуси будет неплохо - чуть хуже по северу в Витебской области, чуть лучше на юге и в западных регионах.