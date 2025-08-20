Лукашенко: Минск и Будапешт способны внести совместный вклад в укрепление региональной безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Венгрии Тамаша Шуйока, премьер-министра Виктора Орбана и всех граждан этой страны с национальным праздником - Днем Святого Иштвана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Общность подходов к суверенитету и независимости вместе с заботливым отношением к национальной идентичности, духовному наследию и традициям своих государств - это то, что издавна объединяет наши народы и создает предпосылки к углублению двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в поздравлении Президенту Венгрии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь высоко ценит стремление Венгрии к миру и согласию в Европе. Белорусский лидер уверен, что Минск и Будапешт способны внести совместный вклад в укрепление региональной безопасности, роли международного права и устойчивой стратегической стабильности. "Надеюсь, что сотрудничество между нашими странами будет и в дальнейшем развиваться на основе прагматизма, взаимной поддержки и доверия", - добавил он.

В поздравлении премьер-министру Венгрии Президент Беларуси отметил, что этот праздник, День Святого Иштвана, воплощает глубокие корни венгерской государственности, духовное единство народа и его историческую мудрость, которая на протяжении столетий помогает стране двигаться путем независимого развития.