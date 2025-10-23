Лукашенко: Мы должны создать условия, чтобы молодежь заработала

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325e88d4-2a02-487f-8d3a-2045760960b0/conversions/b4ccc760-df6b-434c-9f86-655288eabec4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325e88d4-2a02-487f-8d3a-2045760960b0/conversions/b4ccc760-df6b-434c-9f86-655288eabec4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325e88d4-2a02-487f-8d3a-2045760960b0/conversions/b4ccc760-df6b-434c-9f86-655288eabec4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325e88d4-2a02-487f-8d3a-2045760960b0/conversions/b4ccc760-df6b-434c-9f86-655288eabec4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Предлагаемые меры о поддержке молодежи вынесены на обсуждение у Президента Беларуси Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров. Правительство внесло проект указа "О мерах поддержки молодежи", сообщила БЕЛТА.

Документ направлен на формирование условий для привлечения и сохранения молодых кадров на предприятиях.

Александр Лукашенко призвал подходить к этому вопросу взвешенно. Он отметил, что помощь молодежи не должна переходить в безмерную опеку, ведь средства государству нужно направлять и на другие направления, включая развитие производственной сферы и экономики.