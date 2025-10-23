Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко: Мы должны создать условия, чтобы молодежь заработала

молодой специалист на первом рабочем месте
Фото: sb.by

Предлагаемые меры о поддержке молодежи вынесены на обсуждение у Президента Беларуси Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров. Правительство внесло проект указа "О мерах поддержки молодежи", сообщила БЕЛТА.

Документ направлен на формирование условий для привлечения и сохранения молодых кадров на предприятиях.

Александр Лукашенко призвал подходить к этому вопросу взвешенно. Он отметил, что помощь молодежи не должна переходить в безмерную опеку, ведь средства государству нужно направлять и на другие направления, включая развитие производственной сферы и экономики.

"Давайте конкретно скажем, в чем мы должны помочь молодежи. И поставим на этом точку, - сказал глава государства. - Мы должны создать условия, чтобы молодежь заработала".

