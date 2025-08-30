Лукашенко: Мы искренне гордимся шахтерами - людьми мужественными и профессиональными

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО "Беларуськалий" с профессиональным праздником - Днем шахтера. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что калийное производство - это бренд Беларуси, одно из важнейших направлений в экономике республики. Белорусские удобрения занимают ключевые позиции в экспорте и помогают аграриям других стран получать стабильно высокие урожаи, обеспечивая их продовольственную безопасность, подчеркнул Президент.

"Мы искренне гордимся шахтерами - людьми мужественными и профессиональными, которые из поколения в поколение бесстрашно спускаются в земные недра и выдают на-гора отечественное "красное золото", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что выбранная ОАО "Беларуськалий" стратегия развития будет способствовать выполнению стоящих перед отраслью задач и дальнейшему укреплению экономики.