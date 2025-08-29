Лукашенко: Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы договориться о мире между Россией и Украиной

Пока ОБСЕ бездействует, ключом к миру и стабильности в Европе могла бы стать другая организация. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group), сообщает БЕЛТА.

Одной из тем интервью стала ситуация в Украине и возможность разрешения конфликта. Было отмечено, что украинский кризис также заставил задуматься о том, как создать более сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности. Президента спросили, что, по его мнению, является ключом к долгосрочному миру и стабильности в Европе.

"Безопасность должна быть неделимой, она должна быть для нас, европейцев, общей. И свою роль в этой системе безопасности должны играть все - от Беларуси и России до Англии, Германии и так далее. Может быть, с участием ведущей страны - Соединенных Штатов Америки", - сказал Александр Лукашенко.

По этому поводу он напомнил про существование ОБСЕ - Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, куда, кроме европейских государств, входят также США и Канада.

"Самый острый момент (сейчас для европейской безопасности - прим. ред.), а ее не слышно, этой организации, и не видно. А надо было бы собраться и серьезно главам государств обсудить то, что здесь происходит", - резонно заметил Президент.

"Поэтому нужна не просто дипломатическая организация, а военно-политическая организация, - уверен глава государства. - И, самое главное, при этом нужны гарантии безопасности. Надо договориться: вот гарантии безопасности, и если они нарушаются, ответ будет такой-то".

Впрочем, как заметил Президент, был в истории горький опыт, когда такие гарантии существовали на бумаге, а на деле не сработали.

"Когда мы в Будапеште заключали договор о выводе ядерного оружия с территории Украины и Беларуси, Казахстана и сконцентрировали свое оружие в одной стране (сейчас - Российской Федерации), тогда нам давали гарантии сильные страны: и Америка, и Великобритания, и Россия, и так далее. Ну и что? Все это было забыто. Поэтому надо договариваться сейчас. А все, что будет потом, будет зависеть от нас, от нашей политики, от всех на европейском континенте, и не только на европейском", - заявил белорусский лидер.

Журналист, говоря про кризис в Украине во время интервью, обратила внимание, что 15 августа президенты Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу на Аляске, а Александр Лукашенко 15 и 17 августа провел телефонные разговоры и с тем, и с другим. Главу белорусского государства спросили, изменилась ли после этого его оценка ситуации в Украине.

"Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что абсолютно не согласен с теми выводами и заключениями, которые звучали из уст некоторых журналистов и разного рода "специалистов" по итогам переговоров на Аляске. Якобы там Путин больше получил, Трамп меньше получил. Или, как некоторые говорят грубо, что Путин - Трампа лицом об стол и Трамп проиграл...

"Если ты не понимаешь в элементарной дипломатии, то не надо давать оценки. Это разные люди, разные позиции", - сказал Александр Лукашенко.

Он пояснил, что Владимир Путин представлял одну из конфликтующих сторон, а Дональд Трамп в этой ситуации выступал в качестве посредника между конфликтующими сторонами, чтобы узнать позицию России.

"Что от этого мог получить Трамп? Его за это критикуют везде - за то, что он стал посредником. Его за это надо поблагодарить, - уверен Президент. - Он выяснил позицию России в этом конфликте. Он понял, чего хочет Россия. Но даже это он не стал говорить, потому что он не сторона этого конфликта. То, что было обсуждено, - это конкретика, по которой будут разговаривать президенты Путин и Зеленский, конфликтующие стороны".

"Трамп посредник. Он услышал одну из сторон конфликта, задал много вопросов Путину, на которые получил ответы, и понял позицию России. Как ни говори, все-таки позиция России для будущего мира здесь важнее, чем украинская", - обратил внимание глава государства и объяснил свою точку зрения тем, что Россия доминирует на фронте, продвигаясь по всей его линии.

"Для Украины - крайне опасно. Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его мнению, Дональд Трамп заслуживает благодарности за то, что вообще взялся за роль посредника и стремится завершить конфликт. Хотя, возможно, он уже и сам не рад, что ввязался в это дело, думая, что установить мир гораздо легче.

"Я американцев слово в слово предупреждал, когда они были у меня задолго до этих переговоров: вы передайте Трампу, что ему сейчас отступать нельзя. Он взялся за эту проблему и должен ее решить, и он может ее решить, и старается", - заметил Президент.

После переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским, изложив им суть происходящего.

"И европейцы рвутся в эти переговоры: "Без нас не может ничего произойти", - заметил Александр Лукашенко.

В этой связи Президент напомнил, как в феврале 2015 года по инициативе крупных европейских стран в Минск приехали лидеры Германии и Франции, прошли переговоры "нормандской четверки" по урегулированию кризиса в Украине.

"Кто мешал установить прочный мир? - риторически спросил глава государства. - Так они потом признались: они сюда приехали не мир устанавливать, а для того, чтобы дать возможность перевооружиться Украине. Так чего сегодня вы обижаетесь, что Трамп вас не приглашает? Зачем вы нужны? Вы же уже один раз попробовали. Америка тогда не вмешивалась, хотя я говорил: без Америки мира не будет, нужно подключить Америку. Они не подключали. Они сами решили установить мир. Провалили. Сознательно это сделали. Обманули Россию. Поэтому Трамп совершенно прав, когда Америка взялась за это в одиночку и пытается продвинуть мирное соглашение. Думаю, что это искренне".

Хотя Александр Лукашенко не исключил, что для США в целом выгодно, когда европейцы выступают на публике в роли "ястребов". Это дает Трампу возможность показывать Владимиру Путину и другим, на какие трудности ему приходится идти: он борется не только за мир и сближение позиций Украины и России, но и преодолевает сопротивление европейцев.

Глава государства уверен, что многое будет зависеть от того, насколько Украина поймет реальное положение дел: "Все-таки надо исходить из реального, чтобы не потерять большего, чтобы не потерять всю Украину".

Сейчас, по его словам, предпринимаются определенные шаги для достижения мира, и, естественно, хотелось бы этот процесс ускорить. Но так получается далеко не всегда.