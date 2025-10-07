Лукашенко: Мы открыты для любых инициатив оманской стороны

Итоги переговоров лидеров Беларуси и Омана. 7 октября завершился официальный визит султана Хайсам бен Тарека Аль Саида в нашу страну.

По количеству подписанных документов и оговоренных проектов уже сейчас понятно, что он даст серьезный импульс для сотрудничества. Арабское государство ищет надежных партнеров для достижения своих целей. Входит в топ-10 самых успешных стран по рейтингу экономических показателей. В лице официального Минска Маскат видит такое же стремление к устойчивости и росту уровня жизни.

Промышленность, торговля, медицина, образование, туризм - в этих направлениях стороны уже знают, что делать на уровне конкретных проектов.

Официальный визит Султана Омана в Беларусь завершен

7 октября вышла оманская пресса с заголовками, где в центре внимания визит Султана Омана в Беларусь. В центре внимания подписание соглашений, которые, подчеркивают в статьях журналисты, дадут импульс "масштабному, долгосрочному инвестиционному сотрудничеству". Что еще раз подтверждает, что официальный Маскат видит в Минске стабильных партнеров.

Взаимная отмена виз и четкие планы на 2 года по ряду направлений: сельское хозяйство, медицина, промышленность, образование, туризм. В торговых отношениях стороны уже показали, что совместные проекты и быстро реализуемы и успешны, хотя прошло меньше года с момента визита Александра Лукашенко в арабскую страну.

Итоги переговоров Президента Беларуси и Султана Омана

"Своими проектами в Омане мы укрепляем продовольственную безопасность не только Омана, но и всего вашего региона, - сказал Александр Лукашенко. - Оманские же инвестиции в сфере деревопереработки помогут эффективнее использовать природные богатства Беларуси. Более того, интенсивные контакты позволили сформировать серьезный пул дополнительных проектов".

Александр Лукашенко поблагодарил за интерес к организации совместных сборочных производств и продаж техники МАЗ и "Амкодор" и заявил, что белорусские предприятия готовы переводить сотрудничество с выбранным оманской стороной партнером в практическую плоскость.

"В итоге рассчитываем выйти на создание в Омане хорошей и долгосрочной опорной точки - хаба по продвижению белорусской продукции в регионе Персидского залива и Восточной Африки", - сказал Президент Беларуси.

Имеются также перспективы взаимодействия в области фармацевтики: заключены первые контракты на поставку в Оман белорусских лекарств, которые сейчас проходят сертификацию.

"Мы открыты для любых инициатив оманской стороны и были бы рады внести свой вклад в реализацию вашего амбициозного стратегического плана развития страны "Видение Омана 2040", - заявил Александр Лукашенко.

Принципы, на которых сотрудничает Оман

Для понимания, сотрудничество с Оманом не дается всем и легко. На Востоке есть даже такая фраза: "Оман сохраняет тишину". Они очень следят за внутренним порядком, прозрачностью партнерства в деловых отношениях, не говоря уже про культуру и туризм. У Омана есть значительные запасы нефти и газа, которые идут на экспорт в Индию и Китай. Они заинтересованы в диверсификации экономики. Но выбирают, с кем ее "диверсифицировать" не из дефицита.

Хайсам бен Тарек Аль Саид, Султан Омана:

"Мы подтверждаем, что поддерживаем развитие двусторонних отношений. Мы высоко ценим создание совместного комитета по сотрудничеству. Это хорошее начало для координации работы, чтобы мы могли достичь все договоренности и пожелания наших народов".

Суть программы Oman Vision 2040

Несколько лет назад официальный Маскат объявил о запуске масштабной программы Oman Vision 2040, которая определяет будущее Омана на десятилетия вперед. Цель - к этому моменту войти в топ-10 стран по рейтингу конкурентоспособности и экономических показателей в мире. У программы есть, как они это называют, 3 стержня. Первый - это "человек и общество" с решениями, связанными с повышением комфорта жизни в Омане и для местных, и для экспатов. Второй - "экономика и развитие государства", который включает в себя дороги, инфраструктуру гостиницы, многое для туризма. И третий - "управление и институциональная деятельность" (это как раз про сотрудничество с другими государствами).

Визит султана Хайсам бен Тарека Аль Саида, который выезжает из Омана в исключительных случаях, только подтвердил готовность работать с Минском.

Геополитические возможности официального Маската

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Известно, что Оман омывается водами Аравийского моря и Оманского залива. Тот самый очень значимый Ормузский пролив, который связан с Персидским заливом. Иметь отношение с Оманом - это залог определенного успеха в логистическом смысле. Это государство, которое за свои слова отвечает: если подписывается под какими-то гарантиями, то будет их соблюдать безукоризненно. Это залог того внешнеполитического успеха, который демонстрирует Александр Лукашенко на протяжении последних десятилетий. И в каком-то смысле мы видим, что эти схожести в политическом и геополитическом смысле слова и сближают сегодня Беларусь и Оман".

Новый этап для Минска и Маската

Вся официальная церемония приема высокого гостя была соблюдена от и до. Рота почетного караула, исполнение государственных гимнов, официальная церемония фотографирования, широкий и узкий состав переговоров, которые 7 октября продолжились дома у Александра Лукашенко (сначала в формате встречи, а затем рабочего завтрака).

"Сегодня с утра я уже приветствую Вас у себя дома. Спасибо, что Вы заехали ко мне. Я думаю, что после вчерашних переговоров у Вас уже было время принять какие-то решения, возможно, обдумать какие-то вопросы нашего сотрудничества. Но Вы должны знать, что Вы - желанный гость в Беларуси, в том числе в моем доме", - заявил Александр Лукашенко.

"Счастлив быть у Вас дома," - сказал по приезде Султан Омана.

На встрече он еще раз подчеркнул, что действительно рад быть в Беларуси: "Большое спасибо за Ваше гостеприимство. Мы поражены красотой Вашей страны и Минска. И со вчерашнего дня Вы говорили и я говорил со своими людьми о многих проектах, которые будут взаимовыгодны для наших стран".

"Вчера, господин Президент, Вы предложили обменяться посольствами в Минске и Маскате. Мы приветствуем это", - сказал Султан Омана.

Александр Лукашенко по этому поводу сказал: "Мы приняли решение. И мы обязательно реализуем этот замысел. Это вполне прагматично. Не потому что мы с Вами старые друзья, а потому, что это прагматично. Мы начинаем серьезное торгово-экономическое сотрудничество. И послы будут здесь как локомотивы, моторы развития нашего сотрудничества".

Параллельно в правительстве шла встреча заместителей премьеров с двух сторон. Переговаривались и на уровне министерств. Еще один конкретный проект - строительство целлюлозно-картонного комбината в Беларуси с общим объемом инвестиций под 1,5 млрд долларов.

Сотрудничество в экономике, промышленности, медицине

"Главным топливом экономики являются неудовлетворенные человеческие потребности. Если вы видите какой-то рынок, то произвести саму продукцию, это уже вопрос второй. Главное найти неудовлетворенные потребности, растущие рынки, платежеспособный спрос. Если мы сегодня посмотрим на глобальную карту экономики, то мы увидим, что быстрорастущие территории с растущим спросом находятся как раз на юге Евразии и в Юго-Восточной Азии, дальше - островные государства", - отметил директор российского Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Церемония возложения венков в знак уважения к исторической памяти

Что касается культурного и, кстати, политического взаимопонимания - делегации в полном составе поучаствовали в церемонии возложения венка к монументу Победы в знак глубокого уважения к исторической памяти белорусского народа. Оман в вопросах независимости принципиален. Сами независимыми от Британии они стали только в конце 70-х.

К слову, куратором совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям Омана и Беларуси стал наследный принц министр культуры, молодежи и спорта Зиязин бен Хайсам, что не могло не сказаться и на образовательных проектах.

Беларусь и Оман будут укреплять сотрудничество

"Давно существуют плотные отношения между рядом университетов Беларуси и Омана. Оманская сторона открыла Оманский центр культуры и арабского языка в Белорусском государственном университете. Наши студенты проходят стажировки в Омане, обучаются арабскому языку, изучают арабскую культуру", - рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.

В завершение визита высокого гостя в аэропорт наш глава провожал лично. Двухдневный официальный визит таким образом был завершен.