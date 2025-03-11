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Лукашенко: Мы оцениваем и поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности

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Фото: belta.by

В Беларуси высоко оценивают и поддерживают шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета, это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время принятия верительной грамоты посла этой страны, информирует БЕЛТА.

"Мы очень высоко оцениваем и поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета. Это созвучно с нашими подходами, - сказал Александр Лукашенко. - Традиции дружбы и взаимного уважения белорусов и грузин, общие страницы истории являются прочной основой для возобновления полноценного всестороннего сотрудничества наших стран. Вы хорошо знаете - наши двери всегда открыты для вас".

"С Грузией у нас нет абсолютно никаких проблем", - подчеркнул белорусский лидер.

верительные грамотыГрузияАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси