3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Лукашенко: Мы свою землю будем с россиянами защищать до последнего человека
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает зарубежных оппонентов от попыток додавить Беларусь и Россию. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Витебскую область, сообщает БЕЛТА.
"Манипулировать нами нельзя. И в связи с этим я вижу, что нагнетается обстановка. Нас хотят с россиянами додавить. Путин, Лукашенко - это вообще агрессоры. Этого делать нельзя. С нами они не справятся. Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Не справятся они с нами. Мы свою землю будем с россиянами защищать до последнего человека. Но мы туда не лезем", - подчеркнул белорусский лидер.