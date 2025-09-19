Лукашенко: Надо помогать всем, чтобы сохранить мир и покой в плане религии на белорусской земле

Жировичи - центр белорусского православия и настоящая жемчужина Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил святыню 19 сентября.

Зарождение храмового комплекса связано с явлением чудотворной Жировичской иконы Матери Божией. В 2025 году православные верующие празднуют ее 555-летие.

По поручению главы государства на протяжении многих лет шла масштабная реставрация Жировичского монастыря. Выполнены ремонтно-реставрационные работы, во время которых выявлена сохранившаяся живопись XVII-XIX в., но до лоска еще далеко. Президент ставит дедлайн - весной все работы по благоустройству вокруг и на территории нужно завершить. Руководство области хотело помочь госинветспрограммой. Но Александр Лукашенко делает акцент на бережном расходовании средств.

В Беларуси живут представители различных конфессий, всем нужно подставить плечо. Поэтому там, где это возможно, церкви нужно своими силами наводить порядок.

В агрогородок Жировичи в Слонимском районе Гродненской области приезжают паломники и туристы, люди разных вероисповеданий за исцелением, поддержкой и просто на экскурсию. Это сакральное место, где можно черпать силы, искать поддержку, когда кажется, что ситуация безвыходная.

Уже более 500 лет Свято-Успенский ставропигиальный мужской монастырь является главным центром православия в Беларуси. Архитектурный комплекс является историческим памятником XVII-XVIII вв. Монастырь в Жировичах возник после обретения чудотворной иконы Божией Матери.

Павел Бубнов, преподаватель Минской духовной семинарии:

"Самые яркие из историй записываются в особой книге чудес от Жировичской чудотворной иконы Божьей Матери: это исцеление от тяжелых болезней, рождение детей там, где нет надежды, решение трудных житейских обстоятельств. Бывает так, что люди приезжают туристами, хотят увидеть историческую достопримечательность и уникальную архитектуру, но соприкасаются с духовным содержанием этих внешних форм и уезжают уже паломниками".

Десятилетиями здесь шли ремонтно-реставрационные работы, а в последние годы значительно ускорились. Президент это очень поддерживал, в том числе финансово, и неоднократно обещал приехать посмотреть, как живет оплот православия - Жировичский монастырь.

Прежде чем приземлиться, полчаса борт № 1 кружил над Гродненщиной. Было предсказуемо, что, несмотря на духовную встречу, Президент начнет с земных вопросов, хотя они так или иначе взаимосвязаны с жизнью церкви.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Некоторые элементы, окружающие эту обитель, свидетельствуют о том, что здесь кое-что делали на скорую руку совсем недавно. Запомните, это жемчужина православия. Надо сделать, чтобы здесь ни одного неухоженного участка не было, чтобы здесь святые люди жили. Мы для православных должны здесь сделать идеальное место".

Свою дорогу к храму в Беларуси находят представители разных вероисповеданий. Не так давно во время встречи с представителями религий глава государства предложил создать в Беларуси религиозные центры различных конфессий. Александр Лукашенко таким образом показывает, что поддержка будет равнозначной. Так должно быть во всех сферах.

Президент Беларуси отметил, что православной конфессии очень серьезно помогли в Жировичах, помогли католикам с Будславским костелом, где глава государства также намерен побывать. Аналогично хотят свои религиозные центры приводить в порядок и развивать последователи мусульманства и иудаизма, другие более мелкие конфессии.

"Надо понемножку помогать всем, чтобы сохранить мир и покой в плане религии на белорусской земле", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Но, как подчеркнул Президент, надо исходить из очередности того, что действительно необходимо сделать, ведь государство несет еще и социальные функции, включая строительство жилья и другие направления.

"У нас есть общегосударственных масса проблем. Одна из них - это жилье. Да и по дорогам проблем немало. Люди жалуются на здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. Масса вопросов, которые надо решать. Но я не видел, чтобы люди пожаловались, что им некуда в храм сходить помолиться", - сказал Президент.

Глава государства также констатировал, что порой вообще пустуют те или иные храмы различных конфессий.

"Давайте разберемся, где надо прийти душу отвести или сердце, где надо поклониться. А жилье? В храмах люди жить не будут религиозных, как бы это ни звучало неприятно для меня. Для второго ребенка (речь о дополнительной поддержке при рождении второго ребенка в семье - прим. ред.) - уже ставит молодежь вопрос. Везде "надо, надо, надо". Я прямо сказал, что за второго ребенка мы не готовы еще платить. Ну, наверное, не готовы мы восстановить все церкви и церквушки, которые когда-то были. А, во-вторых, надо ли", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы, помогая одной конфессии, обидим других. И начнутся трения. Нам это надо? Нам это не надо. Поэтому исходить надо из того, где и что нам нужно сделать для того, чтобы сохранить мир и покой на этой земле", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства дал оценку и полевым работам в Гродненской области.

"Весной мы посмотрим, как ты засеешь участки, как проведешь в порядок то, на что я обращал внимание. Солому не убираете, по кукурузе анализ вы не провели. Я боюсь, что у нас получится так, что мы рассчитываем получить зерно кукурузы, а кукуруза не созреет. Мы потеряем время, чтобы ее убрать на силос кукурузный", - отметил Президент.

Тезисы относительно баланса господдержки и расчета на свои силы глава государства озвучил и священнослужителям: честно, откровенно, как есть. Время непростое и люди должны это понимать.

"Если это будет центром православия, здесь все должно быть хорошо. Ваше должно быть все выгорожено, чтобы никто без вашего ведома сюда ногой не ступил. Деревня должна быть идеальна вплоть до сарая. Все надо сделать, тогда сюда люди пойдут. Молодежь будем здесь воспитывать", - дал указание Президент.

Жировицкая икона Божией Матери - одна из самых почитаемых святынь в Беларуси и православном мире.

Во время Первой мировой войны церковное имущество монастыря было перевезено в Москву и помещено в подвалах собора Василия Блаженного. Монастырский архив был отправлен в Новороссийск. Оккупировав Жировичи, немцы заняли помещения обители под казармы, изрубили на дрова иконостас Никольского храма, многое разрушили. В начале 20-х годов святыня (образ, чудесно обретенный несколько столетий назад - икона Божией Матери) была возвращена из Москвы в Жировичи. Несмотря на все невзгоды лихолетья двух мировых и гражданских войн, православные отстояли свою святую обитель и чудотворную икону.

Валентина Бузюма, продавец церковной лавки:

"Самое главное, что идут люди в храм помолиться Матери Божией, поблагодарить святую Богородицу, попросить о каких-то своих нуждах и проблемах".

Сейчас икона находится в Успенском соборе Жировичского монастыря слева от Царских врат. Изображенная чудесным образом на граните, величиной всего несколько сантиметров святая икона, опаленная пожаром , - образ Матери Божией. А сам собор построен на месте груши, в ветвях которой она когда-то явилась.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Помимо самого монастыря здесь находятся святые источники. Люди эту водичку берут, она является целебной. Источник выходит в нескольких местах. Там оборудовали купальни".

В комплекс монастыря входят 5 храмов: Успенский собор, а также Явленская, Крестовоздвиженская, Георгиевская и Никольская церкви. Туристы и паломники могут посетить три святых источника. Один из них находится непосредственно в обители под Свято-Успенским собором. Монахи живут в братском корпусе, а для паломников есть гостиницы, где можно переночевать.

Здешняя красота вне времени. Цитируя Митрополита Филарета, здесь все дышит воздухом вечности. А каждая пора года привносит свои краски и настроение.

С 1978 по 2013 годы священноархимандритом монастыря был Митрополит Филарет. Первый Патриарший Экзарх всея Беларуси умер 12 января 2021 года на 86-м году жизни. Его похоронили в Свято-Успенском Жировичском монастыре, на братском кладбище за Крестовоздвиженским храмом. Таково было завещание митрополита. Он любил это место и часто сюда приезжал.

Глава государства с особой теплотой относился к владыке: каждый год поздравлял с днем рождения, они часто встречались лично. Александр Лукашенко называл Филарета мерилом нравственности и совестью нации. Он возглавлял Белорусскую православную церковь более 20 лет. Светлая память о Митрополите Филарете навсегда сохранится в сердцах людей и в истории Беларуси. На его могиле всегда есть белые розы, которые он при жизни любил.

Жировичский монастырь - одно из самых сакральных мест Беларуси. Более 5 столетий здесь молятся за белорусскую землю. Всегда многолюдно: паломники, верующие едут из разных стран.