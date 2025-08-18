Лукашенко: Нам не нужна реформа ради реформы

18 августа на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко было принято решение перевести регуляторные функции от Министерства спорта и туризма Национальному агентству по туризму, которое объединит бизнес и госсферу и будет напрямую подчиняться правительству.

Вторая тема, которую с Совмином обсудил Александр Лукашенко, - будущее холдинга "АМКОДОР". По нему тоже принято принципиальное решение - государство возьмет на себя обязательства перед коллективом и предприятие продолжит работу, но уже с другой стратегией и с другим управлением

Два вопроса совещания с Советом Министров были обозначены сразу. Президент хотел услышать мотивационную часть - почему правительство предлагает забрать сферу туризма под свой прямой контроль. Вторая, не менее серьезная тема - "АМКОДОР". В структуре холдинга работает примерно 7 тыс. человек - коллектив большой, но стратегия предыдущего руководства оказалось не самой результативной. Пришло время принимать решения.

В отрасли туризма все неплохо с точки зрения загруженности санаториев, гостиничного фонда, агроэкоусадеб. 80 % клиентов тех же санаториев - белорусы, каждый выбирает по карману.

"Те, кто занимается туризмом, сегодня полностью загружены. Если бы даже и хотели больше - невозможно. Но для того чтобы было больше, Снопков (первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим.) и другие предлагают создать новое министерство, как я говорил", - заметил Александр Лукашенко.

Чтобы увеличить приток туристов, продолжил глава государства, понадобятся повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства.

"Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают", - добавил Президент.

"Нельзя забывать про важнейшую составляющую - кадровый вопрос. Кто будет реализовывать ваши планы и программы? Как будет выстроено взаимодействие с регионами? Какая позиция губернаторов по вопросу этой реорганизации?" - спросил глава государства.

Вместе с тем, подчеркнул Александр Лукашенко, речь не идет о реформе ради реформы. Создание новой управленческой структуры в сфере туризма не может ограничиться переименованием и переподчинением.

В этой сфере в Беларуси трудятся порядка 230 тыс. человек - это 5,5 % занятых во всей экономике. Туризм обеспечивает 2 % ВВП, что, по мнению первого вице-премьера, не соответствует потенциальному уровню и возможностям. Этот показатель можно увеличить в два раза. Николай Снопков пояснил, почему нужно вывести сферу из подчинения Министерства спорта и туризма.

"Туризм - это не спорт, туризм - это экономика. Он как локомотив тянет за собой развитие всех ее отраслей. Туристическое потребление включает в себя 55 видов экономической деятельности", - отметил первый вице-премьер Беларуси.

Сервис и инфраструктура сегодня играют сумасшедшую по значимости роль. Если в Беларуси, например, нет моря (и это брать за минус), то в ОАЭ - температура достигает 60 градусов. Они научились это компенсировать. Значит, могут компенсировать отсутствие соленой воды и белорусы. Вне Министерства спорта у туризма появится больше управляемости.

"Нужно быстро переформатировать отрасль в реальную вертикаль. Также нужно с учетом статуса агентства и его новых функций объединить усилия государства и частного бизнеса. Без участия частного бизнеса эту отрасль не поднять. Совместно нужно искать и стимулировать точки роста", - сказал Николай Снопков.

Позиция Президента - не создавать вертикаль ради вертикали. После аргументированного объяснения пришли к выводу, что Национальное агентство по туризму станет номером один в этом вопросе. Они будут заниматься всем: от вопросов на местном уровне - почему нельзя поставить пирс к реке от конкретной агроусадьбы (а такой мелкий, но нерешаемый вопрос может серьезно вредить сфере в конкретном регионе) до разработки сценариев и программ (как предлагать такие пакетные решения, чтобы туристы оставались в Беларуси на максимальное время, а не приезжали на два-три дня).

"Через сложное обсуждение руководитель поддержал инициативу правительства, но с персональной ответственностью за достижение результата. Это действительно комплексное решение. Туризм - самая взаимосвязанная отрасль со всеми другими отраслями экономики. 55 видов экономической деятельности взаимодействуют с туризмом. Он многогранен", - отметил первый вице-премьер Беларуси.

Второй, не менее значимый вопрос - как обеспечить устойчивую работу "АМКОДОР". Компания занимается производством строительной, снегоуборочной, коммунальной, аэродромной, специальной лесной техники. Дело не в качестве этой техники, а в управляющей структуре и расстановке приоритетов, о чем и сказал глава государства.

"Поскольку прежние владельцы холдинга честно признали, что больше не могут обеспечивать возврат заимствованных средств (то есть признали, что долги взяли, вернуть не могут), мы были вынуждены принять управляющую компанию в собственность государства, - продолжил Александр Лукашенко. - Мы же не можем коллектив бросить, это тысячи людей. Самое главное, что эта продукция нам нужна".

Правительству ставилась задача подготовить комплексное решение по финансовому оздоровлению "АМКОДОРа".

Основные условия - сохранить производство, не утратить наработанные компетенции и защитить трудовой коллектив.

"Люди ни в чем не виноваты. Тем более, люди сильные (в плане профессионализма, квалификации. - Прим.), грамотные", - сказал Президент.

"Сейчас не время нам распыляться, пытаясь одномоментно удовлетворить запросы всех потребителей. Надо обеспечить производство самых востребованных и, соответственно, крупносерийных моделей техники, их качество и конкурентоспособность", - расставил приоритеты Президент.

Если, образно говоря, в холдинге захотят освоить выпуск еще каких-либо новинок, будь то хоть космические ракеты, они могут это делать, но исключительно за счет собственных средств. Александр Лукашенко предупредил, что занять под это у государства денег, а потом их не вернуть, не получится.

"Чтобы не зависеть от европейских поставщиков комплектующих, нужны собственные разработки и рост локализации. Стремиться нужно к 100 %. Чтобы все производили сами. В крайнем случае - с россиянами", - отметил он.

Люди изменений не должны почувствовать - на этом сделали акцент. "АМКОДОР" ждет реструктуризация долгов, объяснит курирующий вице-премьер, что еще будут поддерживать.

Если приводить примеры на конкретную технику, могут ли те же погрузчики стоить, например, в Китае дешевле - конечно. Но для одного потребителя, в частном случае, если смотреть в масштабах страны, те же погрузчики нужны в сельском хозяйстве, строительстве, логистике. На уровне государства страна не может в таких широких сферах зависеть от поставок.