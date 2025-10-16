Лукашенко: Нам нужны подробные оцифрованные товарные планы

Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил необходимость выработать подробные оцифрованные товарные планы (матрицы) в отношении производства и экспорта продукции. Эту задачу глава государства поставил в ходе совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год, информирует БЕЛТА.

"Значит, тем более нам нужны подробные оцифрованные товарные планы (матрицы): что и в каких объемах производим, куда продаем и сколько валюты привезем в страну", - сказал глава государства.

"Перед каждым, кого определит правительство, должна лежать шпаргалка, куда он и сколько завезет тракторов, комбайнов и сливочного масла", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что по итогам года необходимо видеть и иметь возможность оценить результат этой работы, включая высших должностных лиц.