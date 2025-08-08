Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко направил соболезнование Президенту Ганы в связи с гибелью людей в авиакатастрофе

Изображение
Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ганы Джону Драмани Махаме в связи с гибелью членов правительства и других государственных деятелей в результате авиакатастрофы на северо-западе страны, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Республике Беларусь с большим сожалением восприняли известие о гибели членов правительства и известных государственных деятелей в результате авиакатастрофы на северо-западе страны", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что народ Ганы сохранит память об этих патриотах и их вкладе в дело укрепления суверенитета своего государства в целях его устойчивого развития.

Президент Беларуси адресовал глубокие соболезнования Президенту Ганы и всему народу, а семьям погибших - слова поддержки в связи с тяжелой утратой.

