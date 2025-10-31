3.70 BYN
Лукашенко: настанет время, когда Европа будет платить Беларуси за сбережение чистого воздуха
Автор:Редакция news.by
Настанет время, когда Европа будет платить Беларуси за чистый свежий воздух, который образуется от сберегаемых в стране лесов и болот. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время посещения Березинского биосферного заповедника, сообщает БЕЛТА.
"Это - будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога", - сказал Президент.
Он отметил, что в ЕС всего этого практически нет, а ветер все это добро в виде чистого воздуха уносит туда.
"Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам", - сказал Александр Лукашенко.