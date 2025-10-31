Лукашенко: настанет время, когда Европа будет платить Беларуси за сбережение чистого воздуха

Настанет время, когда Европа будет платить Беларуси за чистый свежий воздух, который образуется от сберегаемых в стране лесов и болот. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время посещения Березинского биосферного заповедника, сообщает БЕЛТА.

"Это - будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога", - сказал Президент.

Он отметил, что в ЕС всего этого практически нет, а ветер все это добро в виде чистого воздуха уносит туда.