Лукашенко нацелен на выстраивание отношений с США

"Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены", - сказал глава государства.

Он отметил, что Беларусь сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны. Александр Лукашенко при этом отметил: "Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона. - Прим. ред.) знаете, что надо Беларуси", - сказал Президент.