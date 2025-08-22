3.70 BYN
Лукашенко нацелен на выстраивание отношений с США
Автор:Редакция news.by
22 августа в беседе с журналистами Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за постепенное налаживание отношений с США, пишет БЕЛТА.
"Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены", - сказал глава государства.
Он отметил, что Беларусь сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны. Александр Лукашенко при этом отметил: "Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона. - Прим. ред.) знаете, что надо Беларуси", - сказал Президент.